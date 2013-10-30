Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı

AllWorld Network ile TOBB’un öncülüğünde ve TEPAV’ın desteğiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için yürütülen “Türkiye 100 Projesi”nin kazananları açıklandı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği yarışmada birinciliği Reysaş Teknoloji aldı. Onu Alco İçecek ve Cici Çikolata takip etti.



2010-2012 döneminde satış gelirlerini yüzde 7400’ün üzerinde artırmayı başaran Reysaş Teknoloji Depolama ve Taşımacılık A.Ş birinci, yüzde 2242 artıran Alco İçecek ve Tük. Mal San. Tic. Ltd. Şti ikinci, yüzde 1856 artıran Cici Çikolata A.Ş. ise üçüncü oldu. İlk ondaki diğer şirketler sırasıyla şöyle: İntermey, Sakarya Vagon, Teknokon Makina, Elma Sepeti, Mensace Mermer, Nurmet Çelik, Elginsan Narenciye.

Hisarcıklıoğlu: Büyüyen her şirket Türkiye’nin geleceğine yatırımdır

Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 yarışması ile girişimci şirketleri görünür hale getirdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Harvard Üniversitesi işbirliği ile bu projeyi yürüttüklerini vurgulayarak, “Bu yıl ikincisini yaptığımız Türkiye 100 ile, başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açacak. Bu şirketleri uluslararası yatırımcılarla ve müşterilerle biraraya getirerek büyümelerine katkı sunacağız. Unutmayalım ki büyüyen her şirket Türkiye’nin geleceğine yatırımdır” dedi.

Türkiye 100 Projesi'nin özellikleri

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bilançoları üzerinde yapılan analizlere ve yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşme sonuçlarına göre ortaya çıkan veriler şöyle:



Türkiye 100 şirketlerini kuran kişilerin, şirketlerini kurduklarındaki ortalama yaşları 31’di. Kurucuların şu anki yaş ortalaması ise 41.



Türkiye 100 şirketleri, satış gelirlerini, 2010-2012 döneminde ortalama yüzde 371 arttırdı. Listedeki 100 şirketin toplam cirosu, 2010 yılında 2,2 milyar TL’den, 2012 yılında 6,1 milyar TL’ye ulaştı.



Türkiye 100 şirketlerinin toplam çalışan sayısı 2010-2012 döneminde yüzde 95 arttı. Listedeki şirketlerde çalışanların sayısı 2010 yılında 11,486’dan 2012 yılında 22,472’ye çıktı. Türkiye 100 şirketleri söz konusu dönemde 10,986 yeni iş sağladılar.



Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 41’i makine üretimi, bulut bilişim ve elektronik ticaret gibi teknoloji yoğun sektörlerde, diğerleri tarım, inşaat ve geleneksel sayılabilecek imalat sanayi alt sektörlerindeler.



Türkiye 100 şirketlerinin kurucuları seri girişimci. Mevcut şirketleriyle yetinmeyip yeni şirketler kuruyorlar. Şirketlerin sahiplerinin yüzde 83’ü önümüzdeki bir yılda en az bir yeni şirket kuracaklarını belirttiler. Türkiye 100 CEO’larının kurdukları diğer şirketlerin sayısı 196.



Türkiye 100 listesi girişimciliğin “bulaşıcı olduğunu” da gösteriyor. Türkiye 100 şirketlerinde çalışanların girişimci olmaya başladıkları görülmektedir. Hızlı büyüyen şirketlerde çalışanların girişimci olma eğilimi oldukça yüksek. Türkiye 100 şirketlerinde çalışanlar şu ana kadar 116 yeni şirket kurdular.



Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 83’ü mevcut işlerini geliştirmek için ilave sermaye arayışındalar. İlave sermaye arayışında olduğunu söyleyen işletmelerin yüzde 65’i ilave sermaye ile yeni bir teknoloji ya da üretim tesisi yatırımı yapacağını söylüyor.



Türkiye 100 girişimcilerinin yüzde 45’i şirketlerinin daha da büyümesinin önündeki en büyük engelin nitelikli işgücü bulmakta yaşanan sıkıntılar olduğunu söylüyor.