-TÜRKİYE'NİN EN ÇOK OKUYAN İLLERİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - İnternet alışveriş sitesi, Türkiye'de en çok kitap okunan şehirleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya olarak belirledi. Son 12 ayda yaptığı satışları değerlendiren bir internet sitesi Türkiye'nin en çok okuyan illerini ortaya çıkardı. Siteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya'nın en çok kitap satın alan iller olduğu görüldü. İstanbul'un yüzde 47,51'lik oranla kitapların neredeyse yarısını satın aldığı görülen listede, ilk sıralarda yer almayan illerin toplam satışının ise yüzde 21,03'de kaldığı dikkat çekiyor. Türkiye içinde yılda ortalama 600 bin kitap satışının yapıldığı İdefix.com'da, satışların ilk sırasını yüzde 40,08 ile edebiyat türündeki kitaplar alırken, çocuk kitapları, genel konular, insan ve toplum ve tarih türlerindeki kitaplar, ilk sıraları paylaşıyor. Yurt dışına yıllık ortalama 10 bin adet kitap satışı yapılan İdefix.com'dan, son 12 ayda en çok kitap satın alan ülkeler, KKTC ve Almanya oldu. Bu iki ülkeyi ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu, Avustralya, Kanada, İsviçre, İsveç, Danimarka ve Belçika takip ediyor.