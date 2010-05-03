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Ekonomi

Türkiye'nin en çok kazanan yazarları

Forbes Mayıs sayısında Türkiye'de 2009'un 'en çok kazanan yazarlar' listesini açıkladı. Listenin bir numarasında Elif Şafak var.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - Forbes Mayıs sayısında Türkiye'de 2009'un 'en çok kazanan yazarlar' listesini açıkladı. Listenin bir numarasında Elif Şafak var.
    
Forbes Mayıs sayısında Türkiye'de 2009'un 'en çok kazanan yazarlar' listesini açıkladı. Kitapları 522 bin satan ve 2 milyon TL kazanan Elif Şafak listenin birincisi. İkinci sırada Turgut Özakman yer alırken, onun ardından Ayşe Kulin geliyor.

En çok kazanan yazarlar listesindeki 20 yazar şöyle:

1- Elif Şafak / Doğan Kitap
2- Turgut Özakman / Bilgi Yayınevi
3- Ayşe Kulin / Everest Yayınları
4- Orhan Pamuk / İletişim Yayınları
5- Canan Tan / Altın Kitaplar
6- Soner Yalçın / Doğan Kitap
7- Ahmet Ümit / Doğan Kitap
8- Nermin Bezmen / Doğan Kitap
9- Zülfü Livaneli / Remzi Kitabevi
10- Mümin Sekman / Alfa Kitabevi
11- Üstün Dökmen / Remzi Kitabevi
12- İskender Pala / Kapı Yayınları
13- Emin Çölaşan / Bilgi Yayınevi
14- Vedat Türkali / Turkuvaz Yayınları
15- Nihat Genç / Cadde Yayınları
16- Saygı Öztürk / Doğan Kitap
17- Buket Uzuner / Turkuvaz Yayınları
18- Yazgülü Aldoğan / Alfa Yayınları
19- Hande Altaylı / Remzi Kitabevi
20- Hamdi Koç / Doğan Kitap


 

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