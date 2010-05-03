Türkiye'nin en çok kazanan yazarları

T24 - Forbes Mayıs sayısında Türkiye'de 2009'un 'en çok kazanan yazarlar' listesini açıkladı. Listenin bir numarasında Elif Şafak var.



Forbes Mayıs sayısında Türkiye'de 2009'un 'en çok kazanan yazarlar' listesini açıkladı. Kitapları 522 bin satan ve 2 milyon TL kazanan Elif Şafak listenin birincisi. İkinci sırada Turgut Özakman yer alırken, onun ardından Ayşe Kulin geliyor.



En çok kazanan yazarlar listesindeki 20 yazar şöyle:



1- Elif Şafak / Doğan Kitap

2- Turgut Özakman / Bilgi Yayınevi

3- Ayşe Kulin / Everest Yayınları

4- Orhan Pamuk / İletişim Yayınları

5- Canan Tan / Altın Kitaplar

6- Soner Yalçın / Doğan Kitap

7- Ahmet Ümit / Doğan Kitap

8- Nermin Bezmen / Doğan Kitap

9- Zülfü Livaneli / Remzi Kitabevi

10- Mümin Sekman / Alfa Kitabevi

11- Üstün Dökmen / Remzi Kitabevi

12- İskender Pala / Kapı Yayınları

13- Emin Çölaşan / Bilgi Yayınevi

14- Vedat Türkali / Turkuvaz Yayınları

15- Nihat Genç / Cadde Yayınları

16- Saygı Öztürk / Doğan Kitap

17- Buket Uzuner / Turkuvaz Yayınları

18- Yazgülü Aldoğan / Alfa Yayınları

19- Hande Altaylı / Remzi Kitabevi

20- Hamdi Koç / Doğan Kitap







