Türkiye'nin en çok beğenileni Turkcell seçildi

T24- Ekonomi dergisi Capital’in, 10’uncusunu düzenlediği "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2009" araştırmasında Turkcell birinci, Arçelik 2’inci seçilirken, Garanti Bankası ile Koç Holding ise 3’üncülüğü paylaştı. 618 şirketten 1347 yöneticisinin katıldığı oylamada Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketi ile 36 sektörün en beğenilen ilk üç şirketi de belirlendi.





En beğenilen şirketlerin seçilmesinde, yenilikçilik, müşteriyi ön planda tutma, sorumluluk, müşteri-çalışan ve hissedar menuniyeti önemli rol oynadı.





İş ve ekonomi dergisi Capital’in 2009 Aralık sayısında açıkladığı "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2009" araştırmasında dereceye giren şirketlere ödülleri, Ritz Carlton İstanbul’da düzenlenen törenle verildi. İsviçre merkezli insan kaynakları şirketi Adecco’nun işbirliğiyle, Atos Origin ve T-Systems şirketlerinin destek sponsoru olduğu gece Demet Tuncer’in canlı performansıyla başladı.





Törenin açılış konuşmasını yapan Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, beğenilmek ve itibarın son yıllarda şirketler için çok önem kazandığını belirterek, "İtibarı yükselen ve itibarı düşen şirketler hakkında çeşitli verileri içeren bir araştırmada, satın alma isteği itibarı yüksek şirketlerde yüzde 48 iken itibarı düşen şirketlerde yüzde 24, hisse senedi değeri kazanma oranı itibarın yükselen şirketlerde diğerlerine göre yüzde 13 fazla, ABD’de yüzde 22 fazla. İMKB ilk üç ayda yüzde 5 prim yapmış, Capital’in belirlediği 20 şirket ise yüzde 6.21 oranında değer kazanmış. Yatırımcı itibarı yüksek şirketleri daha fazla tercih ediyor. Bu şirketlerin önerilme oranı yüzde 77 iken ürün ve hizmetlerine daha fazla para verebileceğini söyleyenlerin oranı diğerlerine göre yüzde 48 daha iyi. Dünyada bu tür organizasyonlarda şirketler üst sıralara tırmanmak için çalışmalar yürütüyor. Bu hem şirketler için hem de tüketici için bir veri olarak kabul ediliyor" dedi.





Adecco Doğu Avrupa Bölgesi Direktörü Tibet Eğrioğlu ise, Global Ekonomik krizin etkilerinin ağırlaştırdığı 2009’da, şirket değerlerini koruyan, kriz yönetimi gerçekleştiren, yüksek düzeyde çalışan bağlılığı sağlayan, İnsan kaynakları politikalarını devam ettiren firmaların bu krizden başarı ile çıktıklarının altını çizdi.



Tibet Eğrioğlu, kriz yönetiminde detayların ön plana çıktığını belirterek, "Çalışanlarda güven duygusu azaldı. Motivasyon düştü, iş tatmini azaldı. Riskli kararlarda artış oldu. Kurum içi çatışmalar arttı. Ancak bu gün burada bulunan profesyoneller, gösterdikleri doğru yönetim biçimleri, yüksek düzeyde çalışan bağlılığı sağlayacak insan kaynakları politikalarını devam ettirdiler. Çalışanlarının inandığı vizyonu krizde bile canlı tuttular. Bütün çalışanlarca paylaşılan ortak değer sistemini kurdular. Kurum içi yenilikçiliği ve yaratacılığı destekleyen bir yönetim ikliminin varlığını devam ettirdiler. Bu sayede kurumsal itibarlarını koruyup krizden doğru yönetim anlayışı ve insana verilen değerle başarı ile çıktılar" dedi.





Deutsche Telekom’un Türkiyedeki Şirketi T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu da 2009’un ekonomik kriz açısından 2008’i çok aratmadığını belirterek şunları söyledi: "Ekonomik açıdan kolay olmayan bir yılı geride bıraktık. Ödül alan şirketler bu krizi iyi yöneterek başarıya dolayısıyla da bu ödüllere sahip oldular. Hepsini kutluyorum" dedi.





Türkiye’nin en beğenilen markası seçilen Turkcell’in Genel Müdürü Süreyya Ciliv, ödülü İstanbul’dan Erzurum’a kadar Türkiye’de çalışan 10 bin çalışan adına aldığını belirterek şunları söyledi: "Bu ödülde hepsinin alın teri ve emeği var. Bu ödülü 3 yıl arka arkaya almamızın en büyük faktör, müşterilerin Turkcell’e olan güvenidir. İçinde bulunduğumuz teknoloji sektörü çok hızla değiştiği için yenilikçi olmak bir yerde işin çekirdeğinden geliyor. Biz de yeni çözümleri hem kurumsal hem bireysel müşterilerimize sunuyoruz. Onlara Turkcell yaşam tarzını sunurak hayatlarını zenginleştirip verimli hale getirmeye çalışıyoruz."





Türkiye’nin en beğenilen ikinci şirketi seçilen Arçelik’in Genel Müdürü Levent Çakıroğlu da, Arçelik’in Türkiye’ye mal olmuş bir marka olduğunu belirterek, "Artık gelirlerimizin yarısından fazlasını uluslararası operasyonlardan elde ediyoruz. Arçelik Grubu, geçtiğimiz yıl Batı Avrupa’da sektöründe pazar payını en çok artıran şirket oldu. İngiltere’de sektörümüzde ikinci büyük markayız. Beko markamız yine İngiltere’de buzdolabında pazar lideri. Bütün bu başarının arkasında, yıllarca Türk tüketicisinin Arçelik markasına gösterdiği güven var. Yıllardır, 17 bin Arçelik çalışanının markamız için gösterdiği gayret var. Yenilikçilik, müşteri memnuniyeti, kalite kimliklerimizin ayrılmaz parçası" dedi.





Konuşmaların ardından Türkiye’nin en beğenilen ilk 20 şirketi ile sektörlerinde birinci olan şirketlere ödülleri verildi. Tören ödül alan şirket yöneticilerinin toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.







Araştırmaya göre Türkiye’nin en beğenilen ilk 20 şirketi şöyle:

1- Turkcell

2- Arçelik

3- Garanti Bankası-Koç Holding

4- Coca-Cola Company

5- Sabancı Holding

6- Eczacıbaşı Topluluğu

7- Unilever

8- Ülker

9- Türkiye İş Bankası-Procter&Gamle

10- Doğuş Holding

11- Türk Telekom

12- Vestel

13- Borusan Holding

14- Microsoft

15- Toyota

16- Siemens Sanayi

17- BSH

18- Efes Pilsen

19- Akbank

20- Tüpraş

Sektör birincileri Firmalar ise şöyle:

Akaryakıt dağıtımı ve Madeni Yağlar Sektörü: Shell

Aracı Kurumlar: İş Yatırım

Bankacılık Sektörü: Garanti Bankası

Bilişim Sektörü: Microsoft

Bireysel Emeklilik Sektörü: Garanti Emeklilik

Boya Sektörü: Marshall

Çimento Sektörü: Nuh Çimento

Dayanıklı Tüketim Malları Sektörü: Arçelik

Demirçelik Sektörü: Erdemir

Enerji Sektörü: Enerjisa

Faktoring Sektörü: Garanti Faktoring

Gıda Sektörü: Ülker

Hazır Giyim ve Mağazacılık Sektörü: LCW

Alkollü İçecek Sektörü: Mey İçki

Alkolsüz içecek Sektörü: Coca-Cola

İçecek - Su Sektörü: Nestle - Erikli

İlaç Sektörü: Pfizer

İnşaat Sektörü: Enka

Kağıt ve Ambalaj Sektörü: Olmuksa

Kargo, Nakliye, Lojistik Sektörü: DHL

Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektörü: Procter & Gamble

Leasing Sektörü: Garanti Finansal Kiralama

Mobilya Sektörü: İstikbal