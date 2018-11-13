Türkiye'nin en büyük hayvancılık işletmesi konkordato ilan etti

Türkiye’nin en büyük hayvancılık işletmesi olan Saray Halı Hayvancılık İşletmesi konkordato ilan etti.

Kayseri Develi’de ve Adana’da toplamda 36 bin baş besilik hayvan kapasitesi olan Saray Halı Hayvancılık İşletmesi konkordato ilan etti.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Saray Halı Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kurmel yapılan yanlış hayvancılık politikası nedeniyle hayvancılığın yapılamaz duruma geldiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Devlet bize 'hayvan ithal edin' diyor ben gidip yüzde 25 vergi ödeyerek hayvan ithal ediyorum. Ertesi gün sıfır vergiyle kendisi hayvan ithal ederek bizim önümüzü kesiyor. Böyle hayvancılık politikası olur mu, bu şekilde hayvancılık yapılır mı? En son 3000 düve ithal ettik. Bunları satmak istiyoruz kimse almıyor. Daha doğrusu değerinde almıyor. Artık bu işi yapamayacak duruma geldik. Ziraat Bankası’ndan kredi istiyoruz kredi vermiyorlar. Otumuz var, yoncamız var hayvan verin hayvan besleyelim diyoruz. Hayvan vermiyorlar. Artık bunu yapabilecek durumda değiliz. Hiç bir borcumuz yok ama kredi alamıyorum.”

Necati Kurmel, konkordato talebinde bulunduklarını belirterek hayvancılığı sürdüremeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Develi’de ve Adana’da iki ayrı işletmede toplamda 36 bin baş kapasitesi olan Saray Halı hayvancılık işletmesi hem bestecilik hem de süt hayvancılığı yapıyor, ayrıca kesimhanesi ve süt üretim tesisleri de bulunuyor. Necati Kurmel, birçok hayvancılık işletmesinin kurulmasına örnek olmuştu.