Türkiye'nin en büyük 24 özel şirketine ödül

Capital dergisinin bu yıl 12. kez düzenlediği ''Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi'' araştırmasında, kategorilerinde ilk sıralarda yer alan 24 firmaya ödülleri verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün katılımıyla, Ritz Carlton Oteli'nde, Borusan Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen ödül töreni, sanatçı Ayten Alpman'ın söylediği şarkıyla başladı.

Ödüller, ''Cirosu en yüksek 3 şirket'', ''Cirosunu en çok artıran şirketler'', ''En çok istihdam sağlayan şirketler'', ''İstihdamını en çok artıran şirketler'', ''En çok kar eden şirketler'', ''Karını en çok artıran şirketler'', ''En çok ihracat yapan şirketler'' ve ''İhracatını en çok artıran şirketler'' olmak üzere toplam 8 kategoride sahiplerini buldu.

Törende, eski sanayi bakanlarından Şahap Kocatopçu'ya ''Ömür Boyu Başarı Ödülü'' verildi.

''Cirosu en büyük ilk 3 şirket'' kategorisinde TÜPRAŞ, 30 milyar 404 milyon 9 bin lira ciroyla ilk sırayı aldı. TÜPRAŞ'ı, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas Petrol izledi.

Kocatopçu, TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Melih Türker ve Shell&Turcas Petrol Türkiye Ülke Müdürü Yavuz Erkut, ödüllerini Nihat Ergün'ün elinden aldı.

Ergün, ödülü verirken İzmit'teki evlerinin sağında TÜPRAŞ, solunda da Shell ve Petrol Ofisi'nin bulunduğunu belirterek, babası, 3 amcası ile 2 ağabeyinin de Petrol Ofisi'nden emekli olduklarını söyledi.

''Cirosunu en çok artıran şirketler'' de sırasıyla Albayrak Turizm, Troy Kıymetli Maden Ticareti ve Erciyas Çelik Boru oldu.

''En çok istihdam sağlayan şirketler'' kategorisinde Türk Telekom, ENKA İnşaat ve Şişecam ödül alırken, ''İstihdamını en çok artıran şirketler'' sırasıyla Oltan Fındık, TAV Tepe Akfen ve Assan Alüminyum seçildi.

Gecede Turkcell, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları ''En çok kar eden şirketler'' kategorisinde ödül alırken, ''Karını en çok artıran şirketler'' kategorisinde ilk 3 sırayı Vilmeks İç ve Dış Ticaret, Etsun Entegre Tarım Ürünleri ve Aksa Akrilik aldı.

''En çok ihracat yapan şirketler'' kategorisinde ilk sırayı alan TÜPRAŞ'ı, Ford Otosan ve OYAK Renault izlerlerken, ''İhracatını en çok artıran şirketler'' de Nobel İlaç, Shell&Turcas Petrol ve Çimko Çimento oldu.

-''GERÇEK İLK 500''-

Törende konuşan Capital Dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş, her yıl açıkladıkları ''Türkiye'nin ilk 500 şirketi''ni bu yıl bir ödül töreniyle açıklamak istediklerini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası'nın yıllardır büyük bir görev yaptığını ve her yıl ''ilk 500 şirketi'' açıkladığını belirten Ateş, İSO'nun açıkladığı bu şirketlerin yalnızca kendi üyeleri arasından olduğunu kaydetti.

Capital dergisinin açıkladığı şirketlerin ise Türkiye'nin ''gerçek ilk 500 şirketi'' olduğunu ifade eden Ateş, ''Yani burada gördüğünüz 250. şirket, gerçekten Türkiye'nin 250. şirketidir. Bu verileri toplamamızda şirketlerin de çok büyük katkısı var. Bu çalışmada bize yardımcı olan tüm şirketlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Borusan Telekom Genel Müdürü Mehmet Başer ise kendileri açısından 500 rakamının çok önemli olduğunu, 500 gün önce fiber altyapı yapmaya başladıklarını bildirdi.

Başer, 500 günden beri kendi fiber hatlarıyla hizmet verdiklerini dile getirerek, ''Esas hedefimiz, tüm şirketlerin ana işlerine odaklanarak tüm telekom hizmetlerini tek elden vermek. Türkiye ekonomisi zorlu bir dönemden geçiyor. Ama Capital 500 araştırması bize geleceğe dair umut veriyor. Çünkü bu araştırmadaki şirketlerin cirolarını artırdıklarını görüyoruz. Umarım bu başarıları devam eder'' diye konuştu.