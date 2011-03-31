-TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2010 Araştırması'nda en beğenilen ilk üç şirket Turkcell, Garanti Bankası ve Arçelik oldu. İnsan kaynakları çözümleri firması İsviçre merkezli Adecco ile ekonomi dergisi Capital işbirliğinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2010 Araştırması'nda dereceye giren şirketlere ödülleri, The Ritz-Carlton Oteli'nde gerçekleştirilen törenle verildi. Adecco Doğu Avrupa Bölgesi Direktörü Tibet Eğrioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin krizden Batı Avrupa'daki şirketlerden daha iyi durumda çıktığını, Türk ekonomisinin yüzde 8 büyüdüğünü ve global şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının örnek model haline geldiğini belirtti. Eğrioğlu, ''Eskiden sadece yabancı sermayenin ülkemize yapacağı yatırımlardan bahsederken artık günümüzde Türk şirketlerinin de dünya çapında şirketlere yapabileceği yatırımlardan bahsediliyor. Bir başka deyişle, dünya markaları Türk şirketleri tarafından satın alınmayı bekler duruma geldiler. Krizden güçlü çıkmış birçok şirket de Türkiye'de yatırım yapma veya yatırımı artırma yolunda adım atmaya başladı'' dedi. Daha sonra çok sayıda sektörden üst ve orta düzey yöneticilerin Türk iş dünyasındaki şirketleri değerlendirmesiyle gerçekleştirilen araştırma sonucunda Türkiye'nin en beğenilen şirketleri seçilen firmaların temsilcilerine ödülleri verildi. Araştırma sonucunda Türkiye'nin en beğenilen ÜÇ şirketi Turkcell, Garanti Bankası ve Arçelik olurken bu şirketlerin ardından en beğenilen şirketler listesinde sırasıyla şu firmalar yer aldı: ''Koç Holding, Eczacıbaşı Topluluğu, Coca-Cola, Unilever, Procter&Gamble, Ülker, İş Bankası/Doğuş Holding, Microsoft, Sabancı Holding, Vodafone, BSH/Efes Pilsen, Borusan Holding, Vestel/Siemens, THY, Ford, Shell/Enka ve Tüpraş/Anadolu Grubu.'' Gecede sektör birincisi şirketlere de ödülleri takdim edildi.