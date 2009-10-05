Türkiye'nin dünya güzeli adayı

Ezgi Aksu, Miss Globe Güzellik Yarışması uluslararası finalinde Türkiye'yi temsil edecek.





EZGİ AKSU'NUN BİRBİRİNDEN ÇEKCİ GÖRÜNTÜLERİ/

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İzmir'de geçen haziran ayında düzenlenen ve Derya Çimen'in birinci olduğu Miss Model of Turkey 2009 (Türkiye Mankenler Kraliçesi) yarışmasında, jüri tarafından `Bayan Küre' seçilen üniversite öğrencisi Ezgi Aksu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek olan Miss Globe Güzellik Yarışması uluslararası finalinde Türkiye'yi temsil edecek.



Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Bölümü öğrencisi olan Ezgi Aksu, 1.78 metrelik boyu ve vücut ölçüleriyle İzmir'de birçok modellik ajansının dikkatini çekti. Ezgi Aksu kısa bir süre bir ajansta modellik yaptı. Modellikteki girişimlerinde ailesi ve sevdiklerinin desteğini aldığını belirten Ezgi Aksu, "Fiziğimin ve güzelliğimin bana verdiği özgüvenle güzel işler yapmak ve adımı duyurmak için böyle bir karara varıp modelliğe başladım. Kasım ayında yapılacak olan yarışmada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip güzel bir derece ile geri döneceğim" dedi.