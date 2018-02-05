Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen hekimler: TTB üyelerini serbest bırakın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması ve halen 8 Merkez Konseyi üyesinin gözaltında tutulması Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimler tarafından protesto edildi. TTB Merkez Konseyi binasında bir araya gelen tabip odaları başkan ve üyeleri hekimler, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, bugün adliyeye çıkarılacak olan TTB Merkez Konseyi üyeleri için dayanışma çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna karşı, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildirisini yayınladıktan sonra haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan TTB'nin sekiz yöneticisi bugün hâkim karşısına çıkacak. TTB, 8 yöneticisinin gözaltında tutulmasını merkez binası önünde düzenlediği açıklamayla protesto etti. Açıklama öncesi bina etrafını abluka altına alan polis, Afrin’e dönük operasyona dair herhangi bir açıklamanın geçmemesi konusunda uyardı. Türkiye’nin birçok kentinden gelen hekim ve Tabip Odası temsilcilerinin yer aldığı açıklamayı Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan yaptı.

"Yöneticilerimizi derhal serbest bırakın”



Soruşturmayı öğrendiğimizde randevu istemiştik

“Konsey üyelerimiz derhal serbest bırakılsın” diyerek konuşmasına başlayan Uğurhan, gözaltı gerekçelerinin olağandışı olduğunu vurguladı. Konsey üyelerinin gözaltına alınması ve binada arama yapılmasını TTB’ye yönelik bir saldırı olarak nitelendiren Uğurhan, “Oysa ki yöneticilerimize yönelik bir soruşturma açıldığının duyulması üzerine TTB avukatları Başsavcılık ile görüşmüş, Merkez Konsey adına randevu istemiş ve gerektiğinde bilgilendirme için gelebileceklerini, istedikleri bilgi ve belgeleri vermeye hazır olduğumuzu bildirmişlerdir. TTB, hekimlerin tek çatı örgütü olarak vardır. Hep birlikte bir kez daha, tek yürek ve ortak akıl olarak söylüyoruz. Yöneticilerimizi, düşüncelerimizi ifade etme hakkımızı derhal serbest bırakın” diye konuştu.



Açıklamanın ardından, Dr. Feride Aksu Tanık tarafından okunan Hekimlik Andı basın açıklamasına katılan tüm hekimlerce yüksek sesle tekrar edilerek, hekimliğin evrensel değerleri tüm kesimlere bir kez daha hatırlatıldı.

"Suç unsuru taşımayan bir bildiriyi tekrarlamak da elbette suç değildir"

TTB’nin ‘barış çağrısı’ hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Türkiye Barolar Birliği’nden tepki geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine yönelik yayımladıkları bir bildiri sebebiyle açılmış olan ceza soruşturmasının doğru olmadığını, düşünceyi açıklama özgürlüğünün yargı eliyle bastırılmaması gerektiğini de kamuoyu ile paylaşmış idik. Çünkü düşünceyi açıklama özgürlüğü sadece doğru bulduğumuz, hoşumuza giden düşünceleri değil, katılmadığımız yanlış olduğunu düşündüğümüz düşünceleri de kapsar. Öte yandan, bazı avukatların, Türk Tabipleri Birliği’nin bize göre içeriğinde suç unsuru bulunmayan söz konusu bildiriyi okudukları gerekçesiyle soruşturulduklarına dair bilgiler Birliğimize ulaşmıştır. Suç unsuru taşımayan bir bildiriyi tekrarlamak da elbette suç değildir. Anayasanın koruması altında olan bir düşünce açıklamasıdır.”