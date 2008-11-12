Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı 130 milyar dolar

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zachau, Türkiye’nin 2009’da toplam 130 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bunun önemli kısmı kısa vadeli ve çevrilmesi gereken krediler ama bunlarda bir problem görülmüyor” dedi.



Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye’nin 2009’da toplam 130 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacı bulunduğunu, bunun önemli kısmının sendikasyon ve ticari kredilerden oluşan kısa vadeli krediler olduğunu ve çevrilmesinde sorun beklemediğini söyledi.

Active Academy 6. Uluslararası Finans Zirvesi’nde konuşan Zachau, “Bu finansman ihtiyacının önemli kısmı kısa vadeli ve çevrilmesi gereken krediler ama bunlarda bir problem görülmüyor” dedi.



Global finans krizinin Türkiye’yi de diğer gelişmekte olan pazarlar gibi mutlaka etkileyeceğini söyleyen Zachau, ”“Türk bankacılığı için ‘mortgage’a dayalı bir kredi sorunu olmamasına rağmen bulaşma etkisi nedeniyle başka ülkelerdeki sorunun buraya sıçraması mümkün olabilecektir. Büyüme çok daha yavaş olacak. Para politikası mutlaka etkilenecek. Ekonomide zorluklar çıkacak” diye konuştu.



Özel sektörün finansman ihtiyacına, Türkiye’nin toplam finansman ihtiyacını kalabalıklaştırmaması için dikkat edilmesi gerektiğini belirten Zachau, Türkiye’de cari açığın yüksek olduğunu, ancak 2009 yılında cari açığın GSYH’ye oranının 2008 ve 2007 yıllarındaki oranlara göre daha düşük olmasının beklendiğini ifade etti.



Zachau, kur değişikliklerinin ihracat üzerindeki etkisinin başka ülkelerdekinden çok daha az bağlantılı olduğunu ekleyerek, “Liradaki yüzde 1 oranındaki bir değer kaybı, ihracatta sadece yüzde 0.2 oranında bir etkiye neden oluyor” diye ekledi.

