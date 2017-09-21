Türkiye'nin dış açıkları yedi ayda 90 milyar dolar arttı

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Türkiye\'nin, yurtdışı varlıkları ile yükümlülkleri arasındaki farkı gösteren \"dış açıkları\" yılın ilk yedi ayında yaklaşık 90 milyar dolar artışla 450 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası\'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Temmuz sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 2.6 artışla 221 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 16.1 artışla 670.9 milyar dolara yükseldi.

Böylece, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net dış açıkları geçen yılın sonundaki 362.3 milyar dolardan, Temmuz sonunda 449.9 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde;

- rezerv varlıklar yüzde 1.3 artışla 107.6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.8 artışla 71.1 milyar dolara,

- bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları da yüzde 3.0 artışla 30.9 milyar dolara yükseldi.

Buna karşılık, aynı dönemde yükümlülükler alt kalemlerinden,

- doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 30.8 artışla 185.3 milyar dolara,

- portföy yatırımları yüzde 22.5 artarak 175.1 milyar dolara çıktı.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden,

- yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 47.8 artışla 52.5 milyar dolara,

- yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 24.4 artışla 33.3 milyar dolara yükseldi.

- Hazine’nin, yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonraki tahvil stoku da yüzde 8.2 artışla 41.8 milyar dolara yükseldi.

- Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 5.9 artarak 310.5 milyar dolara çıktı.

- Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 3.8 azalışla 0.8 milyar dolara düştü.

Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki;

- döviz mevduatı yüzde 6.6 artışla 32.5 milyar dolara,

- TL mevduatı yüzde 6.1 artarak 12.9 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.1 artışla 87.6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 6.7 artışla 106.6 milyar dolara yükseldi.