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Yaşam

Türkiye'nin 'deprem haritası' değişecek

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bölgelerin hangi derecede risk altında olduğunu gösteren deprem haritasını yeni verilere göre güncelliyor

19 Ağustos 2013 14:27

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgelerin hangi derecede deprem riski altında olduğunu gösteren haritayı yeni verilere göre güncelliyor.
AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, şu anda kullanılan Türkiye deprem bölgeleri haritasının, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün 1992 yılında belirlediği diri faylara göre hazırlandığını söyledi.
Harita 1996'da hazırlanırken o güne kadar meydana gelen depremlerin göz önüne alındığını anlatan Nurlu, bunun üzerinden yaklaşık 17 yıl geçtiği için yaşanan depremleri de kapsayan yeni harita ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.
 

Türkiye'nin deprem haritası yenilenecek

 
Bu çerçevede AFAD'ın koordinesi ve öncülüğünde, DASK'ın katkıları ve ODTÜ, Kandilli Rasathanesi ile MTA uzmanlarının işbirliğiyle yeni bir çalışma başlatıldığını vurgulayan Nurlu, yeni haritayı 15 kişilik uzman ekibin hazırlayacağını bildirdi. 
Yeni haritada MTA Genel Müdürlüğünün geçen yıl hazırladığı Türkiye Diri Fay Haritası ve şu ana kadar ülkede yaşanan depremlerin baz alınacağını dile getiren Nurlu, şöyle devam etti:
"Mevcut haritanın yanı sıra 17 yıllık bir deprem aktivitemiz daha var. Şu anda diri faylar ile depremler üzerinde çalışılarak, bunların ilişkileri ortaya konuluyor. Sahada bir çalışmamız yok. MTA Genel Müdürlüğü, diri fayları çıkarmak için sahada gerekli çalışmaları yapmıştı. Ülkemizde deprem aktivitesi de AFAD Başkanlığımızca sürekli incelenen bir olay. Bu nedenle şimdi sadece bunların eşleştirmesini yapıyoruz."
 

Yeni harita gelecek yıla hazır

 
Çalışmayla, risk durumunu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci deprem bölgesi olarak gösteren haritada değişiklikler olabileceğini ifade eden Nurlu, "Çalışmalar sonucunda, belki üçüncü ya da dördüncü deprem bölgesinde kalan bir ilin, risk durumunun arttığını veya azaldığını göreceğiz. Haritada çok büyük değişiklikler de olabilir. Şu anda bir şey söyleyemiyoruz" ifadesini kullandı.
Nurlu, yeni haritanın gelecek yıl içinde tamamlanacağını ve sonuçların kamuoyuna açıklanacağını kaydetti.

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