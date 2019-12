'Türkiye'nin cari açığı risk yaratıyor'

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Financial Times'averdiği mülakatta, cari açık riskini kabul etti, ama riskin atlatılabileceğini de vurguladı.



Ürettiğinden fazla harcayan Türkiye'nin, bu şekilde dış şoklara açık hale geldiğini kabul eden Maliye Bakanı, ancak bu sorunun önümüzdeki aylarda ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla çözüleceğini savundu. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Bakan Şimşek, 'Evet, çok büyük bir cari açığımız var ve bu konuda kaygılıyız" derken, ekonomideki diğer göstergelerin sağlam olduğunu vurguluyor ve açıktan kaynaklanan risklerin de ekonomik büyümenin hız kesmesiyle ortadan kalkacağını belirtiyor.



Geçen hafta yayımlanan verilere göre, Türkiye'de ekonominin yılın ilk yarısında yüzde 10,2 büyüdüğünü belirten gazete, cari işlem açığının ise gayrı safi milli hasılanın yüzde 9'undan fazlasına ulaştığını yazıyor.



Financial Times, istatistiklerin Türkiye'nin bu yıl Çin'i bile geride bıraktıran bir dinamizm sergilediğini gösterdiğini vurguluyor, bunun özellikle Avrupa Birliği'ndeki diğer ekonomiler zorlanırken Ankara'nın bölgesel bir güç olarak imajını pekiştirmesini sağladığına dikkat çekiyor.

Soğuma ani freni önleyecek



"Bununla birlikte bazı yorumcular Türkiye'nin tüketici güdümlü büyümesinin dengesiz olduğu ve ekonominin gelecek yıl sendeleyebileceği uyarısı yapıyorlar" diye yazan gazete, Şimşek'in bu savlara ekonomideki soğuma işaretleri ile yanıt verdiğini kaydediyor.



Sanayi üretimi ve otomobil satışları gibi ileriye yönelik sinyaller veren alanlarda düşüş olduğu; Şimşek'in bu şekilde uzun süredir yüksekten uçan ekonominin 'inişte piste çarpmaktan' kurtulacağını düşündüğü belirtiliyor.



Maliye Bakanı'na göre, bütçe açığı önümüzdeki aylarda tavan yapacak, yılın sonuna doğru ise düşüşe geçecek.



Türkiye'nin dış yatırım çekmeyi sürdüreceğini savunan bakan, gazetenin soruları karşısında doğrudan dış yatırımın 75 milyar dolarlık cari açığın sadece 10-12 milyar dolarını karşılıyor olmasının bir 'sorun teşkil ettiğini kabul ediyor'.



Açığın 50 milyar dolarlık kısmı ise kredilerle ve portföy girdileri ile karşılanıyor, ki Financial Times bu tür girdilerin özellikle küresel ekonomiye belirsizlik hakim olan ortamlarda hızla ve aniden yön değiştirebildiğini hatırlatıyor.



Cari açığın sadece yüksek iç talepten değil, ticaretin yarısından sorumlu olan AB ekonomisinde yavaşlama, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da karışıklık ve yüksek enerji fiyatlarından da kaynaklandığını belirten Bakan Şimşek ise, açığın kestirme bir çözümü olmayan, 'yapısal bir sorun' olduğunu kabul ediyor.



Ancak ek azından Türk lirasındaki değer kaybı ile dış alımların pahalılaştığı, bunun ise baskının bir unsurunu hafiflettiği kaydediliyor.