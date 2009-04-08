Türkiye'nin borçlanma maliyeti azalıyor

G-20'nin, küresel ekonomiyi durgunluktan çıkarma yönündeki taahhütleri Türkiye'deki iç borçlanma maliyetlerine olumlu yansıdı.



Küresel ve iç ekonomideki olumlu gelişmeler nedeniyle, Hazine'nin borçlanma maliyeti azalmaya başladı.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Uluslararası Para Fonunun (IMF) doğrudan görüşmelere yeniden başlama kararı alması ve küresel ekonomideki teşvik paketlerinin, Çin ve ABD gibi ülkelerde ekonomik canlanma işaretleri vermesinin yanı sıra Türkiye'nin de üyesi bulunduğu G-20'nin, küresel ekonomiyi durgunluktan çıkarma yönündeki taahhütleri Türkiye'deki iç borçlanma maliyetlerine de olumlu yansıdı.



Bileşik faiz 13-14 bandında hareket ediyor



Hazine'nin iskontolu bono ihalelerinde bileşik faiz oranları piyasalarda 13-14 bandında hareket ediyor ki bu oranlar en son üç yıl önce görülmüştü.



2004 yılında ortalama yüzde 23-25 bandında hareket eden bileşik faizler, 2005 yılının Kasım-Aralık ayları ile 2006 yılının ilk altı aylık döneminde 13-14 bandına oturmuştu. 2007'de 16,5-20,5 aralığında seyreden bileşik faizler, 2008'de de 16,5-21,5 aralığında gerçekleşmişti.



2003 yılında yüzde 28-60 aralığında hareket eden bileşik faizler, 2002 yılında yüzde 50-70, 2001 yılında ise 65-195 aralığında seyrediyordu.



Risk prim oranı geriliyor



Bu arada, Türkiye'nin, ''risk primi (CDS)'' olarak da isimlendirilen sigorta primleri gerilemeye başladı.



CDS oranı, Türkiye riskinden korunmak için ödenmesi gereken primi yansıtıyor. Türk tahvillerini alan ve bu tahvilin geri ödenmesinden çekinen yatırımcılar, buna karşın bir ''sigorta'' satın alıyorlar. Bunun için de her yıl CDS oranı kadar bir prim ödüyorlar.



Uzmanlar, Türkiye 'nin, gerek 5 yıl, gerekse 10 yıl vadeli tahvillerine ilişkin CDS oranlarının önemli bir gerileme gösterdiğini vurguluyorlar.



Türkiye 'nin borçlarını ödememe olasılığına karşı alınan sigortaya ödenen sigorta primlerinin düşmesiyle, dış borçlanma maliyetinin azalacağı belirtiliyor.



Uzmanlar, kısa vadeli belirsizliğin, dolayısıyla risk algılamalarının azaldığını vurguluyorlar.



Ukrayna, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde IMF programlarının bulunduğunu, buna rağmen o ülkelerde faizlerin yükseldiğini vurgulayan uzmanlar, Türkiye'de ise faizlerin bu denli yükselmediğine dikkat çekiyorlar.



Türkiye'nin sigorta primi şu anda Macaristan, Rusya ve bir çok Doğu Avrupa ülkesinden daha düşük düzeyde bulunuyor.



Hazine'nin toplam borç servisi



Hazine, bu yıl toplamında ise 153,9 milyar liralık toplam borç servisi programlıyor.

2009 borç servisi programına göre, 135,1 milyar liralık iç borç, 18,7 milyar liralık dış borç ödemesi planlanıyor.



Hazine, merkezi yönetim iç borç ödeme projeksiyonlarına göre, Nisan ayında 8,5 milyar lira, Mayıs ayında 18,3 milyar lira, Haziran ayında 4,2 milyar lira, Temmuz ayında 10,2 milyar lira, Ağustos ayında 22,7 milyar lira, Eylül ayında 5,5 milyar lira, Ekim ayında 17 milyar lira, Kasım ayında 9,7 milyar lira, Aralık ayında 1,7 milyar lira iç borç ödemesi yapacak.



