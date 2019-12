Türkiye'nin Bollywood hedefi büyük

T24- Dünyada yılda en çok filmin yapıldığı merkez olan Bollywood yapımlarından bır kısmının Türkiye'de çekilmesi hedefleniyor. Bollywood filmlerinin yılda ortalama yüzde 10'unun çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi hedefiyle Hindistan'daki sinema sektörü temsilcileriyle görüşmeler yapılırken, bir Bollywood filminin çekimleri için Mayıs ayında Hintli sinemacıların Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Bollywood ile temasa geçtiklerini ve 10 kişilik bir heyetin Hindistan'a giderek görüşmelerde bulunduğunu söyledi.



Bir Bollywood filminin 2 yıl önce Türkiye'de çekildiğini, Meltem Cumbul'un baş rolünü üstlendiği ''Tell Me Oh Khudaa'' isimli filmin çekimlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Çelik, ''Şimdi bir filmin çekimi için daha geliyorlar. O yapımın da Mayıs ayının ilk haftasından itibaren Türkiye'de çekimine başlayacaklar'' diye konuştu.



Çelik, Türk Sinemasının Bollywood'a ilişkin önünde çizdiği rotayı şöyle aktardı:

''Hindistan'da günde ortalama 3 film çekiliyor. Tabii bu filmlerin yaklaşık 300 tanesini yurt dışında çekiyorlar. Hindistan halkına dış zenginliği, dış dünyayı tanıtmaya çalışıyorlar. Bizim de amacımız, bu 300 filmin içerisinde yüzde 10'unun Türkiye'de çekimini sağlamak. Çünkü ortalama bir filmin maliyeti 5 milyon dolar. Yani, yılda 40 film Türkiye'de çekilse, yaklaşık 200 milyon dolar civarında bir kaynağın Türkiye'ye gelmesini istiyoruz.'' (aa)