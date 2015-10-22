T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye’nin ‘Beyaz Toros’ karnesi parlak değil: Tunceli’de dava aşamasına gelen tek bir faili meçhul dosyası yok

"Beyaz Toros dendi mi akla gelen Yeşil konusunda neden bir adım atılmadı?"

22 Ekim 2015 02:44

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Van mitinginde JİTEM’in işlediği faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’u’ gündeme taşıması gözleri bir kez daha yargıya çevirdi. Seyit Rıza’nın mezar yeri, toplu mezarlar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili davaların mücadelesini veren Tunceli Barosu avukatı Cihan Söylemez, “Beyaz Toros dendi mi akla gelen JİTEM elemanı Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım konusunda neden bir adım atılmadı“ dedi.

Tunceli’de 1993 yılında JİTEM’e ait araçla kaçırıldıktan sonra Diyarbakır’da JİTEM karargahında sorgulanan hunharca öldürülen ve cenazesi Elazığ’da bulunan 24 yaşındaki Ayten Öztürk cinayetine de dikkat çeken Söylemez, davanın açılmadan zamanaşımı tehdidinde olduğunu söyledi.

 

"Beyaz Toros’un bölge halkında imajı, JİTEM gibi yapıların işlediği cinayetler, işkencelerdir"

 

Cihan Söylemez, T24’e Türkiye’nin faili meçhul davalarında gelinen noktayı ve ‘Beyaz Toros’un bölge halkı için ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Tunceli’de soruşturma aşamasından çıkıp dava aşamasına gelen tek bir dosya olmadığına dikkat çeken Söylemez, “Beyaz Toros’un bölge halkında imajı, ‘Devlet için çalışan ama resmiyette inkar edilen JİTEM gibi yapıların işlediği cinayetler, işkenceler ve kaybetmelerdir’ dedi.

Başbakan Davutoğlu’nun "beyaz Toroslu" gönderme yapmasının Türkiye’nin geleceği konusunda herkesi kaygılandırdığını ifade eden Söylemez,” 2015 Türkiye’sinde ve 13 yıllık AKP iktidarında kaç tane faili meçhul cinayet aydınlatıldı” diye sordu. Beyaz Toros denilince ilk gelen JİTEM elemanı ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım konusunda neden bir adım atılmadığını da vurgulayan söylemez, “Ayten Öztürk’ün faili Mahmut Yıldırım başta olmak üzere diğer JİTEM üyelerinden kaçı 13 yıllık AKP iktidarında yargılandı? Kaçı ceza aldı? Kaç toplu mezarın açılması engellere takıldı? Ayten Öztürk soruşturma dosyası “ zaman aşımı “ tehlikesi ile yüz yüze” dedi.

 

Cihan Söylemez’in verdiği bilgiye göre, bazı davalar şöyle:

Seyit Rıza’nın Torunu Rüstem Polat’ın “Seyit Rıza’nın mezar yeri nerede ?” diyerek başlattığı hukuki mücadele bugün Danıştay’da halen olumlu karar verilmeyi bekliyor.

Dersim 1937-38 ile ilgili açılmış olan davalar

Efe Bozkurt – Hozatlı Efe Bozkurt’un vücudunda ki süngü ve kurşun izleri, halen Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı’nda takipsizlik verilen kararın geri alınmasını bekliyor. Hozat Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. (2009 yılı, dosya şu anda AİHM'de) 

Hüseyin Akgün – Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. (2009 yılı, dosya şu anda AİHM'de) 

Ali Karadağ - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. (2009 yılı, dosya şu anda AİHM'de) 

 

ETİKETLER

beyaz torosfaili meçhuljitemcihan söylemeztunceli

İlgili Haberler

Davutoğlu Van'da konuştu: AK Parti iktidardan indirilirse burada terör çeteleri ve beyaz Toroslar dolaşacak

"Bu ülkeye barışı sadece AK Parti getirir"

Demirtaş'tan Davutoğlu'na: 1 Kasım'da seni o beyaz Toros'un bagajına kapatıp, Ankara'ya postalarlar

"Mafya bozuntularından mı korkacağız?"

Davutoğlu: "AK Parti iktidardan indirilirse beyaz Toros'lar dolaşır" derken kastettiğim...

Davutoğlu'nun "AK Parti iktidardan indirilirse burada terör çeteleri ve beyaz Toroslar dolaşacak" sözleri tartışma yaratmıştı

Davutoğlu'nun 'beyaz Toros' açıklamasına yönelik tepkiler devam ediyor

Haluk Koç: Beyaz Toros’u bıraksın terörist taşıyan ticari taksilerin hesabını versin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24