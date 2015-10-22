Türkiye’nin ‘Beyaz Toros’ karnesi parlak değil: Tunceli’de dava aşamasına gelen tek bir faili meçhul dosyası yok

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Van mitinginde JİTEM’in işlediği faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’u’ gündeme taşıması gözleri bir kez daha yargıya çevirdi. Seyit Rıza’nın mezar yeri, toplu mezarlar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili davaların mücadelesini veren Tunceli Barosu avukatı Cihan Söylemez, “Beyaz Toros dendi mi akla gelen JİTEM elemanı Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım konusunda neden bir adım atılmadı“ dedi.

Tunceli’de 1993 yılında JİTEM’e ait araçla kaçırıldıktan sonra Diyarbakır’da JİTEM karargahında sorgulanan hunharca öldürülen ve cenazesi Elazığ’da bulunan 24 yaşındaki Ayten Öztürk cinayetine de dikkat çeken Söylemez, davanın açılmadan zamanaşımı tehdidinde olduğunu söyledi.

"Beyaz Toros’un bölge halkında imajı, JİTEM gibi yapıların işlediği cinayetler, işkencelerdir"

Cihan Söylemez, T24’e Türkiye’nin faili meçhul davalarında gelinen noktayı ve ‘Beyaz Toros’un bölge halkı için ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Tunceli’de soruşturma aşamasından çıkıp dava aşamasına gelen tek bir dosya olmadığına dikkat çeken Söylemez, “Beyaz Toros’un bölge halkında imajı, ‘Devlet için çalışan ama resmiyette inkar edilen JİTEM gibi yapıların işlediği cinayetler, işkenceler ve kaybetmelerdir’ dedi.

Başbakan Davutoğlu’nun "beyaz Toroslu" gönderme yapmasının Türkiye’nin geleceği konusunda herkesi kaygılandırdığını ifade eden Söylemez,” 2015 Türkiye’sinde ve 13 yıllık AKP iktidarında kaç tane faili meçhul cinayet aydınlatıldı” diye sordu. Beyaz Toros denilince ilk gelen JİTEM elemanı ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım konusunda neden bir adım atılmadığını da vurgulayan söylemez, “Ayten Öztürk’ün faili Mahmut Yıldırım başta olmak üzere diğer JİTEM üyelerinden kaçı 13 yıllık AKP iktidarında yargılandı? Kaçı ceza aldı? Kaç toplu mezarın açılması engellere takıldı? Ayten Öztürk soruşturma dosyası “ zaman aşımı “ tehlikesi ile yüz yüze” dedi.

Cihan Söylemez’in verdiği bilgiye göre, bazı davalar şöyle:

Seyit Rıza’nın Torunu Rüstem Polat’ın “Seyit Rıza’nın mezar yeri nerede ?” diyerek başlattığı hukuki mücadele bugün Danıştay’da halen olumlu karar verilmeyi bekliyor.

Dersim 1937-38 ile ilgili açılmış olan davalar

Efe Bozkurt – Hozatlı Efe Bozkurt’un vücudunda ki süngü ve kurşun izleri, halen Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı’nda takipsizlik verilen kararın geri alınmasını bekliyor. Hozat Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. (2009 yılı, dosya şu anda AİHM'de)

Hüseyin Akgün – Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. (2009 yılı, dosya şu anda AİHM'de)

Ali Karadağ - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. (2009 yılı, dosya şu anda AİHM'de)