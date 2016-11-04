Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde protesto

Türkiyeli gazeteciler cuma günü Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde, Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerine karşı bir protesto gösterisi düzenledi. Gazateciler, taşıdıkları "Özgür basın susturulamaz" pankartlarıyla Türkiye'de basın özgürlüğünün sağlanmasını talep etti.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin düzenlediği protesto gösterisinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan basın özgürlüğünü güvence altına alması talep edildi.

Protestoya katılan gazeteciler, Almanya Başbakanı Merkel'in de Türkiye'deki basın özgürlüğü hakkı için daha etkili olmasını talep etti.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında çıkarılan Karar Hükmünde Kararnameler ile 160'ın üzerinde medya kuruluşu kapatıldı, yüzden fazla gazeteci ve yazar tutuklandı.

Son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan baskında yönetici ve yazar kadrosunda 13 kişi gözaltına alındı. Gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Gazetenin önünde farklı kesimlerden vatandaşlar, gazeteciler, aydın ve sanatçıların başlattığı "Cumhuriyet Nöbeti" devam ediyor.

Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonun ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel perşembe günü Türkiye'deki gelişmelerin "yüksek seviyede alarm verici" olduğu açıklamasını yapmış, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Almanya'yı teröre destek vermekle suçlamıştı.

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DW/dpa/GA/BS