Türkiye'nin bayram klasiği: 1 çocuk kayıp

T24

Bayramın birinci günü öğle saatlerinde ortadan kaybolan Berat'ı bulamayan annesi Emine Coşkun ile babası Murat Coşkun, jandarmaya haber verdi.Caminin minaresinden anons yapılarak köylülerden yardım istendi. Jandarma ve köylülerin akşam saatlerine yaptıkları aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Çalışmalara Şile İtfaiyesi ile AKUT ekipleri de katıldı.Berat'ın, evin yakınlarında bulunan foseptik çukuruna da düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, çukur itfaiye tarafından arandı ancak sonuç alınamadı. İlçe Jandarma Komutanı Mete Demir yönetiminde devam eden aramalar için bölgeye komando birlikleri de sevk edildi.