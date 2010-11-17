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Yaşam

Türkiye'nin bayram klasiği: 1 çocuk kayıp

3 yaşındaki Berat, bayram ziyaretinde kayboldu, tüm Şile bulmak için seferber oldu

17 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul Sultanbeyli'de oturan Coşkun ailesinin 3 yaşındaki oğlu Berat, bayram ziyareti için gittikleri Şile'nin Oruçoğlu Köyü'nde kayboldu. En son saat 15.00 sıralarında, köy meydanında görülen Berat'ı arama çalışmaları sürüyor.

Şile 3 yaşındaki Berat'ı arıyorBayramın birinci günü öğle saatlerinde ortadan kaybolan Berat'ı bulamayan annesi Emine Coşkun ile babası Murat Coşkun, jandarmaya haber verdi.

Caminin minaresinden anons yapılarak köylülerden yardım istendi. Jandarma ve köylülerin akşam saatlerine yaptıkları aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Çalışmalara Şile İtfaiyesi ile AKUT ekipleri de katıldı.

Berat'ın, evin yakınlarında bulunan foseptik çukuruna da düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, çukur itfaiye tarafından arandı ancak sonuç alınamadı. İlçe Jandarma Komutanı Mete Demir yönetiminde devam eden aramalar için bölgeye komando birlikleri de sevk edildi.


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