Türkiye'nin batısını yağmur vurdu; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Meteorolojinin uyardığı ‘fırtına ve şiddetli yağış’ dün gerçekleşti. Trakya’dan itibaren yurdun kuzey ve batı bölgelerini kuvvetli fırtına ve yağış vurdu. Biri İzmir’de sel kazasında, diğeri Sakarya’da yıldırım düşmesi sonucu 2 genç öldü.

Meteorolojinin önceki gün yaptığı, başta İstanbul, güney ve doğu Marmara bölgelerinde hortum ve şiddetli yağış uyarısıyla gelen fırtına, dün Trakya, Marmara ve Ege bölgesini vurdu. Fırtına ve şiddetli havada il il yaşananlar şöyle:

Yardıma gitti sele kapıldı

İZMİR: Konak’ın Boğaziçi semtinde kaza yapan bir araca yardım etmek isteyen üç gençten Ümit Özcan (16), caddeden şiddetle akan sel suyuna kapılıp yardım etmek istediği aracın altına sıkıştı. Boğaziçi Caddesi numara 170 önündeki olayda talihsiz genç boğularak yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE: Şiddetli yağışla oluşan su taşkınları Sarıçay ve kanallar vasıtasıyla Boğaz’a ve yat limanı bölgesine aktı. Çamurlu sular, Boğaz’ın bazı bölümlerinin rengini değiştirdi. Ayvacık’ta su baskınları yaşandı, Edremit’te refüjler zarar gördü. Sürekovası mevkisindeki bir şantiyede mahsur kalan 9 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

EDİRNE: Keşan’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su basan Keşan Orman Fidanlık Şefliği altgeçidi emniyet şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

KOCAELİ: Saat 17.05’te fırtınanın etkisiyle devrilen Marmara Tersanesi’ne ait 200 tonluk vincin kolları demiryolu üzerine düştü. Yüksek Hızlı Tren (YHT) sabaha kadar çalışmadı. Bunun üzerine İstanbul’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan YHT uyarıldı ve yolda durdu. Yolcular otobüsle İstanbul’a hareket gitti.

SAKARYA: Hendek’in Kazimiye mahallesinde yağmurdan kaçarken ağaç altına saklanan Diyarbakırlı fındık işçilerinin üzerine yıldırım düştü. Ömer Sakallı (18) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

İZNİK: Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısında bir piknik alanına yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ambarlı Kavşağı’nda 3 araç suya gömülürken, araçların üzerinde mahsur kalan 3 kişi botlarla kurtarıldı. Güngören’de ise yollar nehre döndü kaldırımda bekleyenler kepçeyle taşındı.

İSTANBUL: İki gündür uyarısı yapılan fırtına ve yağış dün saat 16.00’da kendini gösterdi. Fırtınayla birlikte şiddetli yağmurda gökyüzü karardı. Fırtınada İstanbullular zor anlar yaşarken, göz gözü görmeyen hava koşullarında trafik durma noktasına geldi. Atatürk Havalimanı’ndaki bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı; bazıları da iptal edildi. İstanbullu televizyon yayını izleyemedi, internet bağlantı sorunu yaşandı, bazı bölgelerde elektrikler kesildi. Beyazıt Meydanı’nda devrilen 20 metrelik Akasya ağacının altında kalan 2 kişi yaralı kurtuldu. Kentte 10 dakikada metrekareye 7-25 kg arası yağış düştüğü, rüzgârın hızının saatte 55 kilometreye kadar çıktığı açıklandı.

Beyazıt Meydanı'nda ağaç devrildi: 2 ağır yaralı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sırasında, Beyazıt Meydanı'nda üzerine yaklaşık 20 metrelik Akasya ağacı devrilen 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

İstanbul'da bu akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sırasında, Beyazıt Meydanı'nda üzerine yaklaşık 20 metrelik Akasya ağacı devrilen 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Beyazıt Meydanı'nda saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağışın bastırdığı dakikalarda, işten çıkıp evine gitmek üzere olan 2 kişinin üzerine, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki Akasya ağacı kökünden koparak devrildi. Ağacın altında kalan Saadettin Bayram ve Yıldırım Bilge ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan Saadettin Bayram, yakınları tarafından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına dikiş atıldığı öğrenilen Bayram tedavi altına alındı. Durumu daha ağır olduğu öğrenilen Yıldırım Bilge ise olay yerine gelen ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis Travma Ünitesi'ne götürüldü.