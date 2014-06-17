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Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu çalışanlarının, güvenli bir biçimde Kuveyt'e gönderildiklerini açıkladı

17 Haziran 2014 20:55

18 personeli bulunan Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu bugün tahliye edildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet DavutoğluTwitter'da şu mesajları paylaştı:

-Irak'taki gelişmeler çerçevesinde Basra bölgesinde güvenlik riskinin artması sonucu Basra Başkonsolosluğumuz bugün tahliye edilmiştir.

-Başkonsolosluğumuz personeli bugün itibariyle Kuveyt'e geçmiş bulunuyor.

-Vatandaşlarımızın Irak'taki riskli bölgelerden tahliyesi için kriz merkezimiz ve Bağdat büyükelçiliğimiz 24 saat görevde.

-Iraklı kardeşlerimizin normal düzenlerine dönmesi için Türkiye her platformda her türlü katkıyı vermeye hazırdır.

 

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