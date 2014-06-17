Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu tahliye edildi

18 personeli bulunan Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu bugün tahliye edildi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Twitter'da şu mesajları paylaştı:

-Irak'taki gelişmeler çerçevesinde Basra bölgesinde güvenlik riskinin artması sonucu Basra Başkonsolosluğumuz bugün tahliye edilmiştir.

-Başkonsolosluğumuz personeli bugün itibariyle Kuveyt'e geçmiş bulunuyor.

-Vatandaşlarımızın Irak'taki riskli bölgelerden tahliyesi için kriz merkezimiz ve Bağdat büyükelçiliğimiz 24 saat görevde.

-Iraklı kardeşlerimizin normal düzenlerine dönmesi için Türkiye her platformda her türlü katkıyı vermeye hazırdır.