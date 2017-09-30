Türkiye'nin 'Barış' temalı maratonu yarın koşulacak

Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanını Dünya Şampiyonu atletimiz Mizgin Ay, radyo programcısı Kadir Çöpdemir, eski futbolcu Pascal Nouma, sunucu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz da yaşayacak

Çanakkale DHA

\'Barış için Koşuyoruz\' sloganıyla düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu, dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası\'nda gerçekleşecek. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek olan organizasyonda, geçen sene oluşturulan Turkcell Barış Ormanı, 10 bin fidan daha eklenerek büyütülecek.

PARKUR, MORTO KOYUNDAN BAŞLIYOR

Turkcell Gelibolu Maratonu\'nda profesyonel atletlerin katılacağı 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu\'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30\'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü\'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu\'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı maraton ise saat 10.00\'da yine Morto Koyu\'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45\'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı\'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu\'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00\'de Morto Koyu\'ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak. Tüm yarışmacıların ve halkın katılımı ile ödül töreni saat 13.00\'te gerçekleştirilecek.

Nouma ve Burcu Esmersoy da barış için koşacak

Turkcell Gelibolu Maratonu\'na bu sene Dünya Şampiyonu atletimiz Mizgin Ay, radyo programcısı Kadir Çöpdemir, eski futbolcu Pascal Nouma, sunucu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz da katılacaklar.

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