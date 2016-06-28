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Politika

Türkiye'nin angajman kurallarına NATO ayarı

Angajman kurallarındaki değişikliğin üç hafta önce NATO'la bildirildiği belirtildi

28 Haziran 2016 19:30

Suriye sınırındaki angajman kurallarında değişiklik yaparak NATO'nun uçuş politikası ile daha uyumlu hale getirdi. Bu sayede NATO müttefiki ülkeler, Suriye sınırında IŞİD'e karşı daha fazla devriye uçuşu yapabilecek.

Bir Türk yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre; İngiltere başta olmak üzere müttefik ülkeler Suriye sınırında angajman kuralları “çok sıkı” olduğu için IŞİD’e karşı yeterince devriye uçuşu yapamadıklarını Türkiye’ye iletti, bunun üzerine angajman kuralları değiştirildi.

Yetkili, “Görüşmeler sonucunda Türkiye, Suriye sınırındaki angajman kurallarını biraz daha gevşeterek NATO’nun uçuş politikası ile uyumlu hale getirdi. Bu sayede NATO müttefikleri Suriye sınırında IŞİD'e karşı daha fazla devriye uçuşu gerçekleştirebilecekler” dedi.

Angajman kurallarındaki değişikliğin yaklaşık üç hafta önce NATO’ya bildirildiğini belirten yetkili, henüz müttefik ülkelerin devriye uçuşu gerçekleştirmediğini ekledi.

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