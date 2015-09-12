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Türkiye'nin aday göstermediği Zeynep Oral, Pen Dünya Yazarlar Birliği Başkanlığı'na yürüyor

Almanya, İngiltere ve İtalya'nın aday gösterdiği Zeynep Oral, son 3 aday arasında yer aldı

12 Eylül 2015 20:41

Zeynep Oral, 150 ülke PEN'i arasından sıyrılıp PEN Dünya Yazarlar Birliği başkanlığı için finale kalan üç aday arasına girdi. Türkiye PEN'in aday göstermediği Oral'ı Almanya, İngiltere ve İtalya aday gösterdi. Dünya PEN Başkanı, 16 Ekim'de bütün merkezlerin oylamasıyla belirlenecek.

Radikal’de yer alan habere göre, PEN Dünya Yazarlar Birliği 1921’de Londra’dan yola çıktı. 1950’de Halide Edip Adıvar’ın öncülüğünde Türkiye’de de kuruldu. Altı yıldır PEN’in başkanlık görevini sürdüren Kanadalı yazar John Ralston Saul önümüzdeki ekim ayında bu görevden ayrılacak. Quebec’de gerçekleştirilecek 81. Genel Kongres’inde kurum yeni başkanını seçecek.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası PEN Araştırma Merkezi, başkanlık seçimleri için üç aday belirlendiğini ilan etti.

Açıklamaya göre bu üç aday (alfabetik sırayla): Jennifer Clement (PEN Meksika); Vida Ognjenovic (PEN Sırbistan) ve Zeynep Oral (PEN Türkiye).

Dünya PEN Başkanı adaylığı için en az üç ülkenin PEN merkezi tarafından aday gösterilmek gerekiyor.

Buna göre Jennifer Clement’i Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsveç PEN’leri, Vida Ognjenovic’i Makedonya, Portekiz ve Sırbistan PEN’leri aday gösterirken Zeynep Oral’ı aday gösterenler arasında Türkiye yer almadı. Zeynep Oral Almanya, İngiltere ve İtalya PEN’leri tarafından aday gösterildi.

Resmi dilleri İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olan PEN’in yüzden çok ülkede merkezi ve dünyada 20.000’i aşkın üyesi var. Yeni başkan, üç yıllık bir süre için 16 Ekim’de bütün merkezlerin oylamasıyla belirlenecek.

PEN, edebiyatın yüceltilmesi ve ifade özgürlüğünün gelişmesi için çalışır. PEN sözcüğü İngilizce 'kalem' anlamına gelmekte, ancak Poets (Şairler), Essayists (Denemeciler-Makaleciler) ve Novelists (Romancılar) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta.

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