Türkiye’ye ‘imtiyazlı ortaklık’ta direnen Belçika Başbakanı Leterme, ilk Ankara ziyaretinde Erdoğan’la görüştükten sonra çark etti:





Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini destekliyoruz



Fransa ve Almanya’nın ardından Türkiye için Avrupa Birliği (AB) konusunda “imtiyazlı ortaklık” isteyen Belçika Başbakanı Yves Leterme, Ankara’yı ilk ziyaretinde çark ederek “tam üyeliğe” destek verdi. Leterme, Belçika hükümeti olarak Türkiye’nin tam üyeliğini desteklediklerini belirterek, “Müzakere sürecine şans vermek lazım. Dolayısıyla bu ucu açık bir süreçtir, süreci kolaylaştırmak ve müzakereleri cesaretlendirmek lazım” dedi.





Ahde vefa istedi



Leterme, dün Türkiye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık’ta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın temmuz ayında AB Dönem Başkanlığı’nı devralacağını hatırlatarak, “Belçika’nın, bu dönemde AB müzakere süreci çerçevesinde ahde vefa ve hakkaniyet ilkelerine sadık kalarak yapıcı çalışmalarda bulunacağına inancımız tamdır. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, hiç şüphesiz Avrupa’nın dünya barışı, istikrarı, uyumu ve refahına daha fazla ve güçlü şekilde katkıda bulunabilmesini sağlayacaktır” dedi.





Türkiye’nin adaylığı önemli



Başbakan olarak ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptığını ifade eden Leterme de bunun rastlantı olmadığını ve Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğunu kaydetti. Belçika’nın 2010’un ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı’nı devralacağını ve görüşmelerde bu konuyu da ele aldıklarını kaydeden Leterme, “Bu çerçevede Türkiye’nin adaylığı konusunda da ilgili olmak gerekiyor. Belçika, Türkiye’nin bu adaylığına çok önem veriyor ve müzakerelerin iyi bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyor. Özellikle 2010 yılının ikinci yarısında buna yoğunlaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Leterme ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çankaya Köşkü’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu.





Erdal süreci devam ediyor



Belçika Başbakanı Leterme, bir gazetecinin “Bir teröristin Belçika’nın önemli işadamlarından birini öldürüp kanundan kaçarak Türkiye’ye sığınması ve yargılamanın çok uzun sürmesi halinde tepkilerinin ne olacağını” sorması üzerine şöyle konuştu: “Bir başbakanın hukukun verdiği kararları yorumlaması gibi bir durum söz konusu değildir. Süreç devam etmektedir. 2010’un ilk yarısında yapılacak iki ülke bakanları arasındaki toplantıyla bu sorunların halledilmesini bekliyoruz.”





Ermenistan memnuniyeti



Erdoğan ile güvenlik konularında da görüş alış verişinde bulunduklarını ifade eden Leterme, Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye’nin bölgesel olarak önemli rol oynayacağına inanıyoruz ve bu çerçevedeki görüşmelerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Leterme, iki ülkenin ortak çalışmalarının bir örneği olarak da Afganistan’ı göstererek, kendisinin yakın zamanda Afganistan’a gittiğini ve başkent Kâbil’de iki ülke askerinin çok iyi işbirliği içinde çalıştığını gördüğünü söyledi.