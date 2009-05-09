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Dünya

Türkiye'nin AB üyeliğini şimdiden reddetmek hatalı

09 Mayıs 2009 18:21

Fransa'da Sosyalist Partinin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Harlem Desir, Türkiye'nin AB üyeliğini şimdiden reddetmenin hatalı olduğunu söyledi.

Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Desir, "AB üyesi ülkelerin, müzakereleri başlatarak Türkiye ile ilgili bir taahhüt üstlendiğini" belirterek, "Fransa'nın da müzakerelerin başlamasına onay veren ülkeler arasında bulunduğunu" hatırlattı.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kriterleri yerine getirmeden tam üye olamayacağını kaydeden Desir, bu müzakerelerin 15 yıldan önce tamamlanamayacağını ileri sürdü.

Desir, Türkiye'nin AB üyeliğinin, Avrupa Parlamentosunun 7 Haziranda seçilecek üyelerin görev süresi boyunca zaten gündeme gelemeyeceğini belirterek, bu konunun şu anda gündeme getirilmesine karşı çıktı ve "Türkiye'nin AB üyeliğini şimdiden reddetmek hatalı" ifadesini kullandı.

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