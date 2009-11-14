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Dünya

Türkiye’nin AB üyeliği için onlarca yıl gerek'

Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, Türkiye'nin katılım kriterlerini tamamlaması için onlarca yıl gerektiğini söyledi.

14 Kasım 2009 02:00

T24 - Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, "Türkiye'nin AB'ye katılım kriterlerini tamamlaması için onlarca yıl gerektiğini" öne sürdü.

İspanya'nın El Pais gazetesinde yayımlanan röportajında Buzek, AB'nin genişleme sürecinde "Türkiye'nin farklı bir yeri" bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin katılım kriterlerini tamamlaması için onlarca yıl gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin önemli tarihi bulunan büyük bir ülke olduğunu söyleyen Buzek, "Ama kültürel mirası, Türkiye'nin AB sürecini zora sokuyor" dedi.

Buzek, AB'nin Balkanlar'daki genişleme sürecinin her ülkeye göre tek tek ele alınması gerektiğini de kaydederek, "Balkan ülkelerini demokrasiye sıkı sıkıya bağlayıp AB'ye katmak, yeniden aralarında kavga etmelerini önlemeye yarayacaktır. Ama başka ülkeler de var. Ukrayna, Gürcistan ve bir gelecekte Rusya. Bunlar, Avrupa'nın istikrarı için çok önemli" diye konuştu.

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