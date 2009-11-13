'Türkiye'nin AB üyeliği engellenmemeli'

Fransa'nın, Sosyalist Parti üyesi önemli siyaset adamları Michel Rocard ve Pierre Moscovici, AB'nin çıkarları için Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin engellenmemesi gerektiği çağrısı yaptı.



Eski başbakanlardan Rocard, Liberation gazetesinde, Sosyalist Parti'ye yakın "Terra Nova" isimli düşünce kuruluşunun müdürü Oliver Ferrand ile ortak yazdığı makalede, Fransa'da elit kesimi, Türkiye'nin üyeliği konusunda kamuoyunu olumsuz etkilemekle suçladı.



Fransa'da yapılan bir araştırmaya atıfta bulunulan makalede, "2004 yılında düzenlenen ankette, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 56. Ancak aynı kişilere, 'Türkiye kriterleri yerine getirdiği takdirde üye olmasına nasıl bakıyorsunuz?' sorulduğunda olumlu yanıt verenlerin oranının yüzde 63 olduğunu söyledi. Bu da Fransız kamuoyunun Türkiye'nin AB üyeliğine gerçekte karşı çıkmadığını gösteriyor" ifadesine yer verildi.



Makalede, gerçek sorunun elitlerden geldiği belirtilerek, "gerek sağ, gerek soldan düşünce önderlerinin ve devletin tepesine kadar siyasetçilerin, İslam, göç ve işsizlik gibi konularda hayali korkular yaratarak, kamuoyunu olumsuz etkiledikleri" görüşü dile getirildi.



Makalede, AB'nin küresel anlamda ağırlığını koyabilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı olduğu uyarısı yapıldı. Fransa'nın eski bakanlarından Pierre Moscovici ise yine Liberation gazetesine yazdığı makalede, AB'nin Türkiye'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaparak, AB'nin artık bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin, AB'den reddedilme korkusuyla bölgede daha fazla tek başına girişimler başlattığını, Rusya'ya doğru yeni diplomasiler uyguladığını belirten Moscovici, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin gerildiği, İran ile yakınlaştığı saptamasında bulundu.



Bütün bunların Türkiye'de iktidar partisinin, Avrasya'da güç olma yolunda bir B planı olduğunu gösterdiğini savunun Moscovici, "Tam üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. AB, Türkiye'ye iyi niyetle davranmalı ve sözlerini tutmalı. Şimdi harekete geçmenin tam zamanı" ifadesini kullandı.