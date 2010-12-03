-TÜRKİYE'NİN 62 ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN EN İYİ 2000 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan ''Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi'' listesinde, Türkiye'den 62 üniversite bulunuyor. Harvard Üniversitesinin 1. sırada bulunduğu listede, Hacettepe Üniversitesi 399, İstanbul Üniversitesi 415, Ankara Üniversitesi ise 488. sırada yer alıyor. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Uluslararası Akademik Performansa Göre Sıralama Sempozyumu''na dünya üniversitelerinin sıralamasını yapan ARWU-Jiao Tong (Çin), Webometrics (İspanya), TIMES (İngiltere) ve Leiden'in (Hollanda) yöneticileri katıldı. Dünyadaki üniversitelerin sıralamalarının amaca daha uygun hale getirilebilmesi ve puanlandırma sistemlerinin bilimselliğinin artırılabilmesi, akademik performansın değerlendirilmesine yönelik uygun ölçütlerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen sempozyumda, ''Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi'' sıralaması da açıklandı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde akademik performansa dayalı sıralama sistemleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapmak üzere kurulan URAP Laboratuvarı'nda geliştirilen ''Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi'' listesinde Türkiye'den 62 üniversite bulunuyor. listeye göre, dünyanın en iyi 10 üniversitesi sırası ile şöyle: '' Harvard Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Washington Seattle Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi, California Los Angeles Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Michigan Ann Arbor Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi.'' ''Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi'' listesinde yer alan Türkiye'deki üniversiteler ile sıralamaları şöyle: -Hacettepe Üniversitesi (399) -İstanbul Üniversitesi (415) -Ankara Üniversitesi (488) -Ege Üniversitesi (512) -ODTÜ (516) -Gazi Üniversitesi (536) -İstanbul Teknik Üniversitesi (629) -Dokuz Eylül Üniversitesi (713) -İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (780) -Marmara Üniversitesi (790) -Boğaziçi Üniversitesi (826) -Erciyes Üniversitesi (868) -Çukurova Üniversitesi (873) -Akdeniz Üniversitesi (909) -Uludağ Üniversitesi (916) -Atatürk Üniversitesi (933) -Ondokuz Mayıs Üniversitesi (963) -Fırat Üniversitesi (966) -Süleyman Demirel Üniversitesi (991) -Karadeniz Teknik Üniversitesi (1009) -Başkent Üniversitesi (1046) -Gülhane Askeri Tıp Akademisi (1070) -Anadolu Üniversitesi (1127) -İnönü Üniversitesi (1131) -Yıldız Teknik Üniversitesi (1141) -Pamukkale Üniversitesi (1158) -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1180) -Koç Üniversitesi (1181) -Mersin Üniversitesi (1195) -Dicle Üniversitesi (1223) -Gaziantep Üniversitesi (1251) -Kırıkkale Üniversitesi (1277) -Gebze Teknoloji Enstitüsü (1280) -Sabanci Üniversitesi (1283) -Trakya Üniversitesi (1288) -Yeditepe Üniversitesi (1299) -Celal Bayar Üniversitesi (1310) -Harran Üniversitesi (1321) -Cumhuriyet Üniversitesi (1340) -Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1359) -Afyon Kocatepe Üniversitesi (1360) -Gaziosmanpasa Üniversitesi (1363) -Canakkale 18 Mart Üniversitesi (1367) -Mustafa Kemal Üniversitesi (1401) -Sakarya Üniversitesi (1402) -Adnan Menderes Üniversitesi (1430) -Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (1450) -İzmir Teknoloji Enstitüsü (1510) -Fatih Üniversitesi (1537) -Abant İzzet Baysal Üniversitesi (1548) -Niğde Üniversitesi (1593) -Muğla Üniversitesi (1623) -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (1659) -Balıkesir Üniversitesi (1669) -Dumlupınar Üniversitesi (1690) -Kafkas Üniversitesi (1710) -TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (1773) -Çankaya Üniversitesi (1778) -Atilim Üniversitesi (1830) -Düzce Üniversitesi (1897) -Doğuş Üniversitesi (1993) Sıralama sisteminin oluşturulması için 2 bin 500 yükseköğrenim kurumu hakkında performans verileri toplandığı, her kuruma açıklanan kriterlere göre gösterdiği performans doğrultusunda puan verildiği belirtildi. Çin Bilimler Akademisi ve Rusya Bilimler Akademisi gibi devlet araştırma kurumlarının, çalışmanın kapsamı dışında tutulduğu ve değerlendirmeye alınan 2500 kurum arasından 2000'inin puanlandırılarak sıralamaya dahil edildiği ifade edildi. URAP sıralamasının, mevcut sıralama sistemleri içerisinde en geniş kapsamlı olan sıralamalardan bir tanesi olduğu kaydedildi.