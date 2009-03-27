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Spor

Türkiye'nin 460. sınavı

A Milli Futbol Takımı, yarın İspanya ile deplasmanda yapacağı maçla birlikte 460. sınavını verecek.

27 Mart 2009 02:00


A Milli Futbol Takımı, yarın Madrid'de İspanya ile yapacağı 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçla birlikte 460. karşılaşmasına çıkacak.


A Milli Futbol Takımı, yarın İspanya ile deplasmanda yapacağı maçla birlikte 460. sınavını verecek.

Türk Milli Takımı, 86 yıllık tarihinde, 241'i resmi, 218'i özel olmak üzere geride kalan toplam 459 maçta 161 galibiyet, 111 beraberlik alırken, 187 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 591 gol atarken, kalesinde ise 703 gol gördü.

2009'da ilk resmi sınavını verecek milliler, son maçında, 11 Şubat'ta İzmir'deki özel karşılaşmada Fildişi Sahili ile 1-1 berabere kalmıştı.

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