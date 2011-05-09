-TÜRKİYE'NİN "CERN"İ GÖLBAŞI'NDA AÇILDI ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Türkiye'nin ilk Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü ve Parçacık Hızlandırıcı Tesis Hizmet Binaları, Ankara Üniversitesi (AÜ) Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin parçacık hızlandırıcı faaliyetlerine yıllar önce başlaması gerektiğini belirterek, bugün gelinen noktanın çok sevindirici olduğunu, ancak vakit kaybetmeden tüm kurumların desteğiyle hızla ilerlenmesi gerektiğini söyledi. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Yavaş da projenin üniversitelerinin koordinatörlüğünde üniversiteler arası işbirliği ile yürütüldüğünü belirterek, '721. yüzyılın doğurgan teknolojilerinden sayılan hızlandırıcı ve dedektör teknolojilerinin ülkemizde bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarında daha yoğun kullanılmasını hedefliyoruz'' dedi. Projeye, Devlet Planlama Teşkilatının destek verdiğini anlatan Yavaş, Boğaziçi, Doğuş, Dumlupınar, Erciyes, Gazi, İstanbul, Niğde, Süleyman Demirel ve Uludağ üniversitelerinin işbirliği ile yürütüldüğünü ifade etti. Yavaş, projenin oluşturulma sürecinde 30 Kasım 2007'de Isparta'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren bilim insanlarını da rahmetle andı. Yavaş, şöyle devam etti: ''Atomun yapısının ve süper iletkenliğinin keşfinin ardından süper iletken elektron hızlandırıcısı ile atomun ve maddenin içine yapacağımız yolculuğu mümkün kılacak tesisin, üniversitemiz, ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem taşıdığına inanıyorum. Merkez, ülkenin bilimsel ve teknolojik atılımında ve kalkınmasında çok önemli roller üstlenecektir.'' TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy da bu merkezin bir ülke için gelişmişlik göstergesi olduğunu belirterek, projenin her aşamasının desteklenmesi ve sürecin hızlanması gerektiğini söyledi. Projenin oluşturulma sürecinde TÜBİTAK'a yönelik eleştiride bulunan Sultansoy, ''TÜBİTAK'tan destek sıfır. Bu çok önemli açılışta da kendilerinden hiç kimse yok'' dedi. -''İLERİ DÜZEYLİ AR-GE ALT YAPISI SUNULACAK''- Merkezde malzeme ve yarı iletken teknolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji, lazer, sağlık, iletişim, savunma, çevre, genetik gibi alanlarda Türkiye araştırmacılarına ileri düzeyli AR-GE alt yapısı sunulacak. Ankara Üniversitesi bünyesinde ve geçen yıl kurulan ve hizmet binalarına kavuşan Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünde, hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında uzmanlar yetiştirilecek ve projeler gerçekleştirilecek. Enstitü, ayrıca Türk Hızlandırıcı Merkezi çalışmalarını koordine edecek. Türkiye'nin CERN'e tam üyelik sürecinde Türkiye içinde hızlandırıcılara dayalı AR-GE ve uygulamalar açısından en önemli yatırımlarından birisi olan bu aşamanın ardından devam edecek çalışmalarla, dört büyük ölçekli hızlandırıcı tesisini içerecek Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.