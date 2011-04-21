Türkiye'nin 2010 yılı vergi rekortmeni değişti

T24 - Türkiye’nin 2010 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmeni değişti. Adının açıklanmasını isteyen 77 yaşındaki mükellef 24 milyon 202 bin 489 lira gelir vergisi beyan ederek Rahmi Koç'u geride bırakarak birinci oldu.

İşte Mustafa Koç'u geçen rekortmen:



Adının açıklanmasını istemeyen bir mükellef, verdiği pişmanlık beyannamesi ile birlikte toplam 23 milyon 202 bin 489,74 lira gelir vergisi beyan ederek 2010 vergilendirme dönemi gelir vergisi sıralamasında, daha önce ilk sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç’u geçti.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı (İVDB) Dr. Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellefin, pişmanlıkla verdikleri gelir vergisi beyannameleri ile İstanbul vergi rekortmenleri listesini değiştirdiğini doğruladı.

Mehmet Koç, adının açıklanmasını istemeyen bir mükelleflerinin, 66 milyon 315 bin 902,10 lira gelir vergisi matrahı beyan ettiğini ve bu matrah üzerinden 23 milyon 202 bin 489,74 lira gelir vergisi hesaplandığını belirtti.

AA muhabirinin yaptığı araştırmaya göre, adının açıklanmasını istemeyen mükellef, pişmanlıkla verdiği bu beyanname ile birlikte Türkiye’de ve İstanbul’da ilk sıraya yerleşti. Beyan ettiği 23 milyon 202 bin 489,74 lira gelir vergisi beyan eden mükellef, daha önce Türkiye rekortmeni olarak açıklanan Mustafa Rahmi Koç’u geçerek ilk sıraya oturdu.



