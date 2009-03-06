Türkiye'nin 20 ünlü mimarından 20 ev

Türkiye’nin ünlü mimarlarının imza attığı 20 farklı ev projesini Elle Decor’un bu ayki sayısında hediye ettiği kitapta görebilirsiniz.



Elle Decor dergisi bu ayki sayısıyla okurlarına çok şık bir kitap hediye ediyor. Türkiye’nin ünlü mimarlarının imza attığı ev projelerinden 20 tanesi, bu kitapta toplanıyor. Kitapta yer alan evler arasında Dara Kırmızıtoprak, Eren Yorulmazer, Rıfat Baltaoğlu ve Brigitte Weber gibi her evsahibinin birlikte çalışma hayalini kurduğu mimarların gerçekleştirdikleri projeler var.



Dünyanın bir numaralı ev stili dergisi Elle Decor’un Türkiye edisyonu, mart ayında yayınladığı sayısıyla okurlarına çok özel bir kitap hediye ediyor: “20 Mimardan 20 Ev”. Türkiye’nin 20 ünlü mimarının imzasını taşıyan bu 20 özel ve etkileyici ev, 120 sayfalık bu hardcover kapaklı şık kitapla bir araya geliyor. Ülkemizin en başarılı ve verimli mimarlarından 20 tanesinin imza attığı 20 konut projesi, değişken ihtiyaçlara yönelik çözümleri, farklı stillerin izlerini taşıyan düzenlemeleri ve çok özel detaylarıyla kişisel tarzınızı yaratmak için size ilham vermek üzere bir araya getirilmiş.



Kitapta projesi yer alan mimarlar : BRIGITTE WEBER, YALIN TAN-JEYAN ÜLKÜ, SEMA TOPALOĞLU, DARA KIRMIZITOPRAK, DERYA AKDURAK, EREN YORULMAZER, RIFAT BALTAOĞLU, JALE KULİN AKGÜN, SERHAN GÜRKAN, İDİL ÖZBEK, SOLİ KAPLANOĞLU, KORAY YAVUZER, ÇİĞDEM EREN, DİDEM ERENYOL, SEVİL PİŞKİN, SERRA KASLOWSKİ, ERKMEN SAVAŞKAN, TURAN KONUR, CENGİZ UZİŞ ve FAHRETTİN AYKUT.



Okurlarına her ay farklı temada bir kitap hediye eden Elle Decor, bu çalışmayla dekorasyon tutkunlarının kitaplıklarında yine özel bir yer edinecek. Derginin bu ayki diğer bir hediyesi ise, Selpak Collection’dan renk renk peçeteler.



Dergide bu ay başka neler bulabilirsiniz?



- İlkbaharla değişen stiller

- Kumaş ve duvar kağıtlarında 2009 modelleri

- Sezonun en yeni trend kodları

- Evde ufak dokunuşlarla fark yaratmanın yolları

- Raf düzenleme fikirleri

- Aksesuarlarda altın, gümüş ve bakır efektleri

