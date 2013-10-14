Türkiye'nin 10 yıl önce 1,5 milyar dolar ödediği Awacs'lar teslim edildi

Türkiye’nin 10 yıl önce 1,5 milyar dolar ödediği ve 5 yıldır teslimi geciken 4 Awacs erken uyarı uçağını teslim aldı. Uçaklar havada yakıt ikmali testini de başarıyla geçti. Türk Hava Kuvvetleri, tam operasyonel olarak 24 saat aralıksız görev yapacak Awacs’larla, Suriye sınırı dahil bölgede kuş uçurtmayacak...

Türkiye’nin alçak irtifa hava gözetleme zafiyetine son verecek Havadan Uyarı ve Erken İhbar (Awacs) uçağı, geliştirme sürecinde olmazsa olmaz bir değer taşıyan havada yakıt ikmalini gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçağına, yine Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçakla havada yakıt ikmal edildi. Uçaklara havada iki savaş uçağı eşlik etti. Türk Awacs’ın önümüzdeki günlerde tam operasyonel olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlayacağı öğrenildi.

Ankara’ya görüntü verecek

Levent İçgen’in Vatan’daki haberine göre, test uçuşları süren uçaktan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine toplam 4 adet katılacak. Uçakların testleri halen Boeing firması ve TAI tarafından Ankara’da yapılıyor. Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlanacak “Barış Kartalı” adlı uçaklar, İsrail Ordusu’nun Mavi Marmara gemisine düzenlediğine benzer operasyonları anında Ankara’daki Harekat Merkezi’ne yansıtılabilecek.

24 saat uçacak

Hava Kuvvetleri, bu uçaklarla Türkiye’nin hava sahası kritik zamanlarda sıkı kontrol altında tutulacak. Uçak, radarları sayesinde hava sahasına giren yabancı uçaklar ve füzeler anında tespit edecek. Uçak, üzerindeki yeni nesil sabit radar 360 derecelik görüş açısıyla, coğrafi engellerden etkilenmeden yüzlerce kilometrelik alanı tarayabilecek. Hava Kuvvetleri, envanterine geçireceği uçakların ikisini kriz anlarında 24 saat havada tutmayı planlıyor. Uçakların havadayken kuvvetli radarlarıyla izleyeceği bölgelerin başında Ege, Akdeniz, İran ve eski SSCB cumhuriyetleri geliyor.

İki savaş uçağı eşlik etti

Erken uyarı uçakları sayesinde izlenen ülkede yapılan tatbikatlar, birlik yer değiştirmeleri izlenebilirken, seyir halindeki uçak, füze, helikopter ve gemilerin de yeri tespit edilebilecek. Proje ile Türkiye’nin alçak irtifa hava gözetleme zafiyeti giderilecek. Körfez, Kosova ve Afganistan ve Irak harekatında önemli rol oynayan “Awacs”lar, dağlık ve stratejik öneme haiz bir coğrafyaya sahip Türkiye için kuvvet çarpanı olacak. Havada yakıt ikmali, Awacs tipi uçaklar için geliştirme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. İkmal, hem uçuş onay yetkilileri hem de operatörler açısından olmazsa olmaz bir değer taşıyor. Bu tip uçaklara yakıt transferi yapılarak, uçakların havada daha fazla kalması sağlanıyor. Türk Awacs’ına havada yapılan yakıt ikmali sırasında iki savaş uçağının eşlik etmesi dikkat çekti. Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçaktan havada yakıt transferi gerçekleştiren Awacs’ın önümüzdeki günlerde tam operasyonel olarak görev yapmaya başlayacağı öğrenildi.

Boeing firmasından 1,5 milyar dolara alınan uçaklar için sözleşme 23 Haziran 2003 tarihinde imzalandı. Türkiye, Awacs uçaklarını 2008 yılında teslim edeceğini taahhüt etmesine rağmen 5 yıldır geciktiren Boeing Firması’na kusurlu olduğu döneme ilişkin ceza kesmişti.

Suriye sınırını tarayabilecek

Önümüzdeki günlerde tam operasyonel olarak göreve başlayacak Awacs, Suriye sınırında yaşanan kritik gelişmeler nedeniyle de büyük önem taşıyor. Uçak üzerindeki yeni nesil sabit radarlarla hem sınırı hem de Suriye’deki askeri hareketliliği izleyebilecek. Böylece Suriye hava unsurlarına karşı TSK’nın duyarlılığı daha da artırılmış olacak. 2012’nin haziran ayında Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye angajman kurallarını değiştirmiş, uyarı yapmadan sınırını ihlal eden veya tehdit eden Suriye askeri hava araçlarına ateş açacağını bildirmişti.