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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Yunanistan’a geçişler tam hız

Türkiye’den ocak ayında Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı geçen yılın temmuz ayını aştı. Sığınmacı akınının frenlenememesi AB ülkelerini endişelendiriyor.

01 Şubat 2016 13:55


Türkiye'den Yunanistan'a sığınmacı akını hız kesmiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre kış şartlarına rağmen bu yılın başından 30 Ocak'a kadar yaklaşık 58 bin 600 sığınmacı ve göçmen Yunanistan'a geçti.

Büyük sığınmacı akınının başladığı 2015 Temmuz ayında Türkiye'den Yunan adalarına geçenlerin sayısı 55 bin olarak kaydedilmişti. Türkiye ile AB arasında 29 Kasım'daki zirvede varılan anlaşmada Türkiye‘nin sığınmacı akınını frenlemesi karşılığı AB sığınmacılar için üç milyar euroluk yardım, AB üyelik müzakere sürecinin canlandırılması ve vize kolaylığı taahhüdünde bulunmuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin geçici verilerine göre yıl başından bu yana 309 sığınmacı ve göçmen de denizde boğularak hayatını kaybetti ya da kayboldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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