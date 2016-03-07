Türkiye'den yeni öneriler



Bir AB yetkilisinin AFP ajansında verdiği bilgilere göre, bugün Brüksel'de düzenlenen ve öğleden sonra sonuçlanması beklenen AB-Türkiye Zirvesi, zorlu görüşmeler nedeniyle akşam saatlerine sarkacak. Yetkili, Başbakan Davutoğlu'nun "yeni fikir ve yeni önerilerle" Avrupalı liderlerin karşısına çıktığını belirterek, “Daha fazla sunuyor, ancak daha fazla da talep ediyorlar” şeklinde konuştu. Yetkili, Türkiye'nin “yeni fikirlerinin her bakımdan daha iddialı” olduğunu ifade etti.

Zirve programına göre, saat 15:00'e kadar Türkiye ile ilgili olan bölümün tamamlanması, ardından AB üyesi ülkelerin liderlerinin kendi içinde sığınmacı krizini, özellikle de binlerce sığınmacının sıkışıp kaldığı Yunanistan'daki durumu ele alması bekleniyordu. Ancak Başbakan Davutoğlu'nun akşam yemeğine de kalacağı öğrenildi.

Türk heyetinden bir sözcü de Ankara'nın yeni bir öneride bulunduğunu doğruladı. Yetkili, "Bu süreci başarıya ulaştırmak için yeni bir yol açmaya çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin yeni önerisi hakkındaki ayrıntılara dair ise bilgi verilmedi. Sözcü, Davutoğlu'nun Türkiye için sadece sığınmacı krizinin değil, tam üyelik müzakerelerinin de önemli olduğunu belirttiğini söyledi.

Zirveye Balkan Güzergahı'nın kapanıp kapanmayacağı tartışmasının da damga vurması bekleniyor. Angela Merkel bu öneriye karşı çıkmıştı.