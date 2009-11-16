Türkiye'den uranyum atağı!

T24 - Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed El Baradey'in önerisini hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkan El Baradey ve ABD Dış İşleri Bakan Yardımcısı Phil Gordon ile görüşmesinin ardından bugün bakanlıkta "İran toplantısı" yapılacak.



Toplantıda Davutoğlu'nun temaslarının detayları ele alınacak.



El Baradey'in "İran'ın uranyumunu Türkiye depolasın" önerisinin hayata geçebilmesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dünkü telefon görüşmesinde Baradey'e, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad ile İstanbul ziyaretindeki görüşmenin detaylarını aktardı. İran'ın görüşmelerde olumlu tutum sergilediğini belirtti.



Baradey ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi beş ülke ve Almanya ile temasta olunması konusunda uzlaştı.



Davutoğlu, telefon görüşmesinin ardından, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Phil Gordon'u Ankara'da kabul etti.



Gordon'a da İran heyetinin yaklaşımını anlattı. "Diyalog önemli" mesajını verdi.