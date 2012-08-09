'Türkiye'den Suriye'ye mühimmat gidiyor'

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Suriye sınırında yaşadıklarını ve vatandaşların anlattıklarını aktardı.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, 7 Ağustos'ta Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne bağlı sınır köyleri Kuşaklı, Harran ve Bükülmez'de incelemelerde bulundu.

Gördükleri ve duydukları karşısında hayretler içinde kaldığını söyleyen Dudu, Suriye sınırına yakın köylerdeki vatandaşlarla görüştüğünü belirterek, "Vatandaşlar ambulansların Suriye'ye mühimmat götürdüğünü, dönüşte de yaralı getirdiğini söylediler" dedi.

Sınırdaki izlenimlerini paylaşan Dudu, gezisinde Türk askerlerinin engellemesiyle karşılaştığını öne sürdü.

Dudu şunları söyledi:

"Askerlerimizin bizi sokmadığı bölgeye bir okul müdürünün kendi sivil arabası ile sorgusuz sualsiz girdiğini gördüm.

Bunu görevli askerlere, 'bizi durdurdunuz, o aracı neden durdurmuyorsunuz ' diye sorduğumda, 'O Genelkurmaydan görevli' yanıtını aldım. Sivil bir okul müdürünün Genelkurmay ile ne ilişkisi olabilir. Neden Suriyelileri taşıyor, anlamak mümkün değil.

Daha sonra Samandağ plakalı bir kamyonet gördük. İçinde bir koli ilaç, dolu mazot bidonları ve sedyeler vardı. Sürücüye nereye gittiğini sorduğumda aldığız cevap 'Suriye' oldu. Bu ilaç, mazot ve sedyelerin sorgusuz, sualsiz nasıl Suriye'ye gittiğini, buna kimlerin izin verdiğini oradaki yetkililerden bir türlü öğrenemedik."



'Ambulanslarla mühimmat taşınıyor'



Yolda bir ambulansla karşılaştıklarını, sürücüye sorduğunda Suriye'den geldiğini ve 2 yaralıyı getirdiğini söylediğini aktaran Dudu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada görüştüğümüz vatandaşlar, ambulansların Suriye'ye giderken mühimmat götürdüğünü, gelirken de yaralı getirdiğini söylediler. Oradaki herkes bunu söylüyor. Bu iddia doğru ise kabul edilebilir değildir. Hükümetin bu işin içinde doğrudan parmağı var demektir. Sınır köylerinde bazı evlerin karargah olarak kullanıldığı da vatandaşlarımız tarafından ortaya sürülen iddialar arasında yer alıyor. Bu durum da en çok dikkatimizi çeken konulardan biri oldu...

Daha önceden sınır nöbetlerinin kaldırıldığını duymuş ve bunu soru önergesi ile TBMM'ye taşımıştım. Bu incelemelerde gördüm ki Suriye sınırımız tam anlamıyla bir yolgeçen hanına dönüşmüş. Ne giren belli ne çıkan belli. Bu durumun tek sorumlusu da doğrudan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye krizini yönetemeyen bu hükümet daha fazla ülkemize zarar vermeden ya yanlıştan dönmeli ya da istifa etmelidir."