Türkiye'den Suriye'ye 'elektrik' resti!

T24

Gergin ortamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan ilginç bir çıkış geldi.Yıldız, Suriye ile ilişkiler konusunda, ''Şu anda oraya elektrik veriyoruz. Bu seyir devam ederse tüm bu kararları gözden geçirmek zorunda kalabiliriz'' dedi.Enerji Bakanı, petrol arama çalışmaları kapsamında TPAO ile Suriye'nin petrol şirketinin 6 kuyuda yaptığı ortak arama çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.Yıldız, özel sektörün üretimdeki payını yüzde 75 düzeyine çıkarmak istediklerini belirterek, enerji borsasıyla ilgili çalışmaların da olgunlaştığını bildirdi.Yıldız, deprem bölgesindeki vatandaşların yaklaşık 227 milyon lira civarındaki elektrik borçlarının bir yıl, faizsiz olarak erteleneceğini kaydetti.