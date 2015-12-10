Türkiye’den Suriye sınırında 83 kilometrelik hatta duvar

Gaziantep'in Karkamış ile Kilis'in Elbeyli ilçesi karşısındaki IŞİD denetimindeki Suriye'nin Cerablus ile Azez ilçeleri arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik sınır hattında güvenlik önlemleri artırılıyor. Daha önce hendeklerin kazıldığı, kule ve kulübelerin güçlendirildiği, aydınlatma direklerinin yerleştirildiği, takviye zırhlı araç ve birliklerin konuşlandırıldığı sınır hattına, bu kez modüler beton bloklar yerleştiriliyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Kırmızıtaş ile Reşit Çelebioğlu’nun haberine göre, Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi projesi kapsamında bir süre önce başlanan çalışmalar ile kritik olarak öncelik verilen bölgelere duvarların yerleştirilmesine başlandı. Kamuoyunda Mare Hattı olarak da bilinen bölgede ilk modüler beton bloklar ise geçen Temmuz ayında Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin şehit edildiği Kilis'in Elbeyli İlçesi'nin Aşağı Beylerbeyi Köyü'ne yerleştirildi. Buradan başlatılan duvar yerleştirme işleminin geçen Eylül ayında yine IŞİD militanlarının 1 Eylül ayında er Yusuf Beylem'i şehit ettiği Ekinci Köyü'ne kadar devam edecek.

82 kilometre sınır duvarla kapatılacak

Birçok noktada zemin düzenleme çalışmalarının sürdüğü Suriye sınırının 82 kilometresi duvarlarla kapatılacak. Kilis'te yerleştirilmesine başlanan duvarların IŞİD'in denetimindeki bölgenin 40 kilometresini, Gaziantep'te ise IŞİD kontrolündeki Cerablus'a komşu Karkamış ile Oğuzeli ilçeleri arasındaki 42 kilometrelik hattı kapatacak olan duvarın önümüzdeki mayıs ayında tamamlanacağı belirtildi.

Güvenlik en üst düzeyde

Öte yandan daha önce IŞİD’in, duvar yapımının bulunduğu alanlara saldırma ihtimaline karşı sınır hattında güvenlik önlemleri de artırıldı. Sınırda sürekli olarak zırhlı araçlarla devriye görevi yapılırken, sınıra yakın noktalarda da oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranıyor, içinde bulunanların kimlikleri kontrol ediliyor. Hudut karakollarında ise dürbün, termal kamera ve zeplinler ise sınır hattı ve Suriye tarafındaki gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.