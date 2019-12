-TÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE YARDIM ELİ ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'de yaşanan kıtlıkla ilgili, ''Yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıbın ortakları da bütün insanlıktır. O nedenle bu ayıbı bütün insanlık olarak el ele vermek suretiyle ortadan kaldırabiliriz'' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü kampanya kapsamında yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait ilk kargo uçakları Esenboğa Havalima'nında düzenlenen törenin ardından havalandı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, açlık, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle ölümle her gün karşı karşıya olan 5 milyon insanın bulunduğu, yaklaşık 6 dakikada 1 çocuğun hayata gözlerini yumduğu Somali'de yaşanan büyük insanlık dramı karşısında, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin duyarsız kalmadığını, başlatılan yardımların öncüsü olarak ilk 2 kargo uçağının gönderildiğini söyledi. Somali'de yaşanan yoksulluktan herkesin sorumlu olduğunu ifade eden Bozdağ, ''Somali'de yaşanan kıtlığın, yoksuluğun, açlığın sebebi ne olursa olsun, sorumlusu bütün ülkeler, yaşayan insanların tamamı, hepimiziz esasında. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer açlık, kıtlık, yoksulluk, gözyaşı, kan varsa başka hiçbir ülkenin veya bunlardan uzak olan ülkelerin 'bana ne' deme hakkı ve lüksü olamaz. Dünya artık küçük bir köy ve bu köyün içinde, hangi evde sıkıntı varsa diğer ev sahiplerinin o sıkıntıyı çözmek vazifesidir. Yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıbın ortakları da bütün insanlıktır. O nedenle bu ayıbı bütün insanlık olarak el ele vermek suretiyle ortadan kaldırabiliriz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldığını anımsatan Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan kampanyanın beklentilerin üzerinde bir katılımla sürdüğünü, sivil toplum örgütleri, gönüllü bir takım kuruluşların da kampanya başlatarak, topladıkları yardımları Somali'ye göndermek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Bozdağ, bugün gönderilen malzemelerin TİKA, Kızılay, Sabah Grubunun ortak işbirliğiyle başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardımlardan oluştuğunu belirterek şöyle konuştu: ''Bugün 2 kargo uçağını gönderiyoruz, yarın başka kargo uçakları gidecek ve devamında Türkiye'mizin dört bir yanından dört ayrı koldan toplanan yardımlar, bir kısmı kargo uçakları, bir kısmı deniz ulaştırma araçları vasıtasıyla Somali'ye, yardıma muhtaç insanların imdadına ulaştırılacak ve oradakilerin derdine birazcık da olsa merhem olmaya çalışılacak. Türkiye bugüne kadar sadece Somali'de değil, dünyanın neresinde bir dram olsa her zaman orada olmuştur. Afganistan'da sıkıntı var Türkiye orada, Pakistan'da sıkıntı var Türkiye orada. Dünyanın başka ülkelerinde sıkıntı var. Türkiye bütün yardım kuruluşlarıyla milletimizin, insanımızın merhametiyle beraber yek vücut orada olmuştur. Bundan sonra da böyle acılar inşallah son olur ama olduğu zaman da Türkiye, yine bütün yardımlarıyla orada olacaktır.'' Ramazan ayının rahmet, mağfiretin bol olduğu, yardımların daha çok yapıldığı bir ay olduğuna işaret eden Bozdağ, vatandaşları ramazan ayını da dikkate alarak Somali'ye daha fazla yardım yapmaya davet etti. Bozdağ, kampanyada katkısı olan herkese teşekkür etti. -''AVRUPA VE AMERİKA'DA OBEZİTE SALGINI YAŞANIYOR''- Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bugün Somali'de yaşananların diğer fakir ülkelerde de yaşandığının altını çizerek, dünyada herkese yetecek gıda ve sağlık imkanı olduğunu belirtti. Somali'de çocukların hayatını kaybettiğine dikkati çeken Akdağ, ''Bu yavrularımızın anne-babaları var. Dünyanın her yerinde çocuk çocuktur. Biz, bir yeri azıcık incinen çocuklarımız için ne acılar hissederiz. Yanı başında açlıktan ya da susuzluktan derisi pörsümüş bir biçimde bir çocuğunun kaybını çaresiz takip eden bir anneyi, babayı düşünün bu tahammül edilecek bir durum değil. Dolayısıyla hepimiz, bütün dünya üstüne düşeni yapmalıdır'' diye konuştu. ''Avrupa ve Amerika'da ve dünyanın bir çok ülkesinde adeta bir obezite salgını yaşanıyor'' diyen Akdağ, ortada büyük bir çelişki olduğunu, bir tarafta ihtiyacından fazla tüketen toplumlar, diğer tarafta açlıktan, susuzluktan kırılan toplumlar bulunduğunu söyledi. Türk halkının her zaman olduğu gibi bu sefer de Somali'ye yardımda büyük bir cömertlik göstereceğini ortaya koyduğunu dile getiren Akdağ, Hükümet olarak konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti. Akdağ, bugün gidecek uçaklarla 10 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiğini, Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de hazır olduğunu söyledi. Bölgede mobil hastaneler kurarak hizmete hazır olduklarını anlatan Akdağ, bunun için öncelikle güvenliğin sağlanması gerektiğini ancak hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. Akdağ, bütün dünyanın göstermelik yaklaşımlardan uzak durarak, elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti. -''BÜTÜN MESELE DAĞITIM SİSTEMİ...''- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, küresel ölçekte bakıldığında, temel ürünler itibariyle tarımsal üretimin bütün insanlığı doyuracak miktarda olduğuna işaret ederek, ''Bütün mesele, bunun dağıtım sisteminde ve bunun uluslararası ticaretinden bazılarının daha fazla kar etme arzusudur. Durum böyle olunca, kurumsal kapasitesi yetersiz olan, stok yapamayan ve bu stok ve dağıtım mekanizmasını kuramayan ülkelerde, eğer ekonomik, siyasi istikrar yoksa, ortaya bugün karşı karşıya kaldığımız Somali'deki tablo çıkıyor'' dedi. Bugün yaşananların önceki yıllarda da yaşandığını anımsatan Eker, şunları söyledi: ''Geçen sene dünyada 650 milyon ton civarında buğday üretildi. Aslında önceki yıldan devredilen stok da oldukça yüksekti ama buna rağmen bir iki ülkenin ticari kaygılarla ihracat yasağı koymuş olması ve uluslararası spekülatörlerin fiyat artıma çabaları, anormal fiyat artışlarına yol açtı. Buğdayın tonu 2010 Haziranında 190 dolarlardan yüzde 84 artışla 350 dolarlara kadar çıktı. Bunun elbette dünyada yaratacağı bir olumsuz etki olacaktı. 'Bundan en çok en yoksul ülkeler zarar görecek' dedik, 2010'da bu öngörülebiliyordu. Ancak, maalesef gerek uluslararası yardım kuruluşları, gerek diğer yardım kuruluşları bu tedbirleri almakta geç kalınca bu tür problemlerle karşı karşıyayız. Bunun bir ders olmasını diliyoruz. Tarım ve hayvancılığa, özellikle gıdaya bazı bölgelerde küçük ülkelerin kendi kapasitelerini geliştirmelerine uluslararası sistemin yardımcı olması gerekiyor. Burada üretim felsefesini, tüketim felsefesini dikkate almamız lazım ve üretilen miktar itibariyle de yeterli olan gıdanın, gıda maddelerinin en azından çok muhtaç olan ülkelerde de karşılanabilmesini sağlamak lazım.'' Eker, bundan sonra gönderilecek yardımların hazırlıklarını yürüttüklerini de söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bir din adamının yaşayabileceği en mutlu tablolardan birini yaşadığını söyledi. Görmez, ''Yardım kampanyasına aracılık yapmak üzere, başlayacak büyük hayırların öncüsü olarak bu uçakları bugün burada uğurlamayı bize nasip etmesinden dolayı yüce Allah'a şükrediyorum'' dedi. ''Hiç kimse Afrika'daki açlığı, kıtlığı ve kuraklığı sadece kuraklıkla izah edemez'' diyen Görmez, ''Küresel çapta insanoğlunun, insanlık ailesinin aç gözlülüğünün bunda payı yok mu, küresel çapta merhamet kıtlığının bu kıtlıkta payı yok mu, küresel çapta gönül kuraklığının, yürek kuraklığının bu kuraklıkta payı yok mu'' diye konuştu. Görmez, şunları söyledi: ''Batı dünyasına şunu sormak isterim; 1860'lardan 1960'lara kadar Somali topraklarını sömürgeleştiren ve Somali topraklarını zaman zaman birbirine devreden, yeni bir dünya, yeni bir insanlık kurulurken 100 sene sömürge altında yaşamış olmasının bu açlıkta, bu kıtlıkta hiç bir payı yok mudur? Aynı şekilde altlarından petrol fışkıran, dost ve kardeş İslam ülkelerinin yöneticilerine, din adamlarına, dini kurumlara, sivil toplum örgütlerine şu soruyu sormak istiyorum; Son 3 ayda açlıktan ölen 23 bin Müslüman çocuğun hesabını biz Müslümanlar ve İslam dünyası olarak Yaradan'ımıza nasıl vereceğiz?'' -KÜÇÜK ASYA DA OYUNCAK BEBEĞİNİ GÖNDERDİ- Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, Sağlık Bakanı Akdağ, TİKA Başkanı Serdar Çam, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, AFAD Başkanı Ejder Kaya, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak birlikte kargo uçağının önünde fotoğraf çektirdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve beraberindekiler daha sonra son yardım malzemesinin uçağa yüklenişini izledi. Bu sırada Asya isimli küçük bir kız, Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın yanına gelerek, kendi oyuncak bebeğini Somali'ye göndermek istediğini söyledi. Bozdağ, küçük kızı kucağına alarak, bebeğini yardım kolisinin üzerine koymasına yardım etti. Son yardım paketinin de uçağa yüklenmesinin ardından uçaklar havalandı. TİKA Başkanı Serdar Çam da Somali'ye gitti. Bu arada, bebeğini Somali'ye gönderen Asya isimli küçük kız, Somali'ye sadece yardım malzemesi değil, ''sevgilerini'' de gönderdiklerini söyledi. Oradaki çocukların mutlu olmasını istediklerini belirten, Asya ve diğer çocuklar, sahip oldukları her şeyi onlarla paylaşmak istediklerini ifade etti. Kargo uçaklarında, yaklaşık bin 500 ailenin ihtiyacını karşılayacak, 50 tonluk yardım malzemesi bulunuyor. Bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde paketlenen her bir kolide çocuk maması, süt tozu ve bebek bisküvisi ile makarna, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, yağ, şeker, un gibi gıda malzemelerinin yanı sıra, temizlik ve sağlık malzemeleri de yer alıyor. Yardım konvoyuna, Sabah grubu, AFAD Başkanlığı, THY de destek veriyor.