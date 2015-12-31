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Türkiye'den Rusya'ya Güneydoğu cevabı: Kara mizah örneği

"Rusya'nın başkalarına insan hakkı dersi vermeye kalkışması..."

31 Aralık 2015 14:55

Rusya'nın Türkiye'nin Güneydoğu'daki operasyonlarına ilişkin eleştirilerine Dışişleri'nden sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Rusya'nın "başkalarına insan hakkı dersi vermeye çalışmasının kara mizah örneği olduğunu" söyledi.

Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Güneydoğu'da yürüttüğü operasyonlar konusundaki açıklaması ile ilgili soruyu yanıtladı. Tanju Bilgiç şunları söyledi:

"Demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları konusundaki sicili herkesçe gayet iyi bilinen, uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Ukrayna ve Gürcistan gibi komşu ülkelerde doğrudan ve hibrit savaş yoluyla yaptıkları bütün dünyada infial uyandıran, Suriye'de eli kanlı diktatörün insanlığa karşı işlediği vahim suçlara  her türlü siyasi ve askeri desteği sağlayan ve son olarak yüzlerce sivilin ölümüne yol açan bombardımanları bilfiil  gerçekleştiren bir ülkenin başkalarına insan hakkı dersi vermeye kalkışması sadece bir kara mizah örneğidir."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Moskova'nın Türkiye'nin güneydoğusundaki durumdan endişelendiği ve Ankara'yı Kürt sorununu sadece siyasi yöntemlerle çözmeye çağırdığı" yönünde açıklama yapmıştı.

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