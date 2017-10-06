Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da bir dergaha yönelik; 18 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Terör eyleminin kınandığı açıklamada, Pakistan hükümeti ve Pakistan halkına başsağlığı mesajı verildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Pakistan'ın Belucistan Eyaletindeki Jhal Magsi şehrindeki bir dergaha yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz.'