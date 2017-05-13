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Politika

Türkiye'den Pakistan'a 120 milyon liralık hibe

Türkiye, Pakistan'a 119 milyon 396 bin 245 TL değerinde T-37 yedek parçası ve teçhizatı hibe edecek

13 Mayıs 2017 21:53

Türkiye, Pakistan'a 119 milyon 396 bin 245 TL değerinde T-37 yedek parçası ve teçhizatı hibe edecek.

Türkiye ve Pakistan arasındaki "T-37 Yedek Parçaları ve Teçhizatının Hibe Anlaşması" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 Mayıs 2017 - Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İki ülke arasında 9 Mart 2017'de Ankara'da imzalanan anlaşma "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki T-37 Yedek Parçaları ve Teçhizatının Hibesi Anlaşması", Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan T-37 yedek parçaları ve teçhizatının Pakistan Hava Kuvvetlerine hibe edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren anlaşma çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 119 milyon 396 bin 245 TL tutarındaki T-37 yedek parçaları ve teçhizatı Pakistan'a hibe edilecek.

Hibe edilecek yedek parça ve teçhizatın tamamı, İzmir Çiğli'de bulunan 2. Ana Jet Üs Komutanlığında mevcut haliyle, depolandığı yerde Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerine teslim edilecek.

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