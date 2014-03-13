Türkiye'den Orta Afrika'ya asker göndermeye yeşil ışık

Kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Hulusi Kılıç başkanlığında sivil ve askeri yetkililerden oluşan heyetin Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret sonrası hazırlanan rapor doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bu çalışma sırasında, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2 bine yakın asker bulunduran Fransa ile Türkiye Genelkurmay Başkanlıkları arasında da bir dizi toplantı yapıldı.

Uğur Egan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, bu toplantılarda Türkiye’nin askeri olarak hangi katkıları yapabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Tüm bu çalışmalardan sonra prensipte Türkiye’nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardımları organize etme, güvenlik güçlerini eğitme ve ülke içinde asayişin sağlanmasına katkı yapabileceği uygun bulundu. Türkiye’nin ilk etapta Orta Afrika Cumhuriyeti'ne bir tim asker göndermesi planlanıyor. Türk askerinin ne zaman Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gideceği bundan sonra AB ile yürütülecek görüşmeler sonunda netleşecek. Bugün Türkiye’ye gelmesi beklenen Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın Afrika’dan sorumlu yetkisiyle de konu ayrıntılı şekilde görüşülecek.

Yaklaşık bir ay önce AB, Türkiye'ye bir mektup göndererek Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görevlendireceği AB'nin askeri misyonuna katkı yapmasını istemişti. Bu talebin değerlendirileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "İster AB, ister Afrika Birliği veya İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından oradaki katliamları durdurmaya yönelik ne tür çalışmalar yapılırsa, biz de elimizden gelen katkıyı yaparız" demişti.