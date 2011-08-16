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Ekonomi

Türkiye'den Libya'ya akaryakıt ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 14:02

-Türkiye'den Libya'ya akaryakıt ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile yapılan anlaşma doğrultusunda ülkeye 14 bin ton euro dizel gönderildi. AA muhabirinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yurtdışı şirketi Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketi (TPIC) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye ile Libya Ulusal Geçiş Konseyi arasında yapılan euro dizel anlaşması çerçevesinde, 14 bin tonluk son sevkiyat Bingazi Limanına ulaştı. Limanda akaryakıt boşaltımına başlandı. Akaryakıtın 4 farklı kargoyla gönderildiği belirten TPIC yetkilisi, ilk etapta 4 bin 500 ton, daha sonra 4 bin 200 ton, 6 bin ton ve son olarak 14 bin ton euro dizelin gönderildiğini bildirdi. Libya Ulusal Geçiş Konseyinin Türkiye'den akaryakıt konusunda çok ciddi talepleri bulunduğunu kaydeden yetkili, ''Devamı noktasında çok istekliler, şu anda onu müzakere ediyoruz. Ödeme kısmı garanti altına alınırsa yeni sevkiyatlar yapılabilir. 150 milyon dolarlık daha akaryakıt sevkiyatı yapabiliriz'' dedi. Yetkili, gönderilen akaryakıtın yaklaşık 30 milyon dolarlık olduğunu belirtirken, bu paranın garanti altına alındığını sözlerine ekledi.

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