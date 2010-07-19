-TÜRKİYE'DEN KKTC'YE SU İÇİN İMZALAR ATILDI LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2010 - Türkiye'den borularla deniz altından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su getirilmesini öngören, ''KKTC'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Anlaşması'' Lefkoşa'da KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından imzalandı. İmzaların atılmasıyla, Türkiye'den KKTC'ye borularla yılda 75 milyon metreküp su taşınmasını öngören projenin de ilk adımı atılmış oldu. Anadolu Üniversitesi Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da onur konuğu olarak hazır bulundu. -PROJE 4 YILDA TAMAMLANACAK- Törende, proje hakkında katılımcılara, Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Müşaviri Bekir Karaduman bilgi verdi. Buna göre, Mersin'in Anamur ilçesindeki Dragon Çayı üzerinde yapılacak Alaköprü Barajı'ndan KKTC'ye borularla yılda 75 milyon metreküp su getirilecek. Üç aşamada tamamlanacak projenin ilk ayağı olan Alaköprü Barajı'nın ihalesine çıkılırken, bu barajdan alınacak su Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'na aktarılacak. Dört yılda tamamlanması hedeflenen projenin yaklaşık 450 milyon dolar olan maliyeti Türkiye tarafından karşılanacak. -CUMHURBAŞKANI EROĞLU: ''SU VE ELEKTRİK''- İmza töreninin ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, siyasete girdiği günden beri KKTC'ye su getirilmesi projesinin tartışıldığını ve başbakanlığı boyunca da Türk Başbakanları ile bu konuyu görüştüğünü anlattı. Projenin ihale safhasına girmiş olmasının önemine işaret Eroğlu, AK Parti iktidarına teşekkür etti. Projenin kaynağının hazırlanıp ihaleye çıkma aşamasına gelmesinin, projenin 4 yıl içinde tamamlanacağının göstergesi olduğunu belirten Eroğlu, ''KKTC için iki stratejik öneme haiz proje var, bunlardan biri su, biri de elektrik'' dedi. Eroğlu, elektrik konusunda KKTC’nin bugün kendi kendine yetmesine rağmen, gelişmekte olan turizm ve ekonomik faaliyetler dikkate alındığında deniz altından gelecek elektriğe de yakın zamanda ihtiyaç duyulacağına işaret etti. Türkiye'den gelen elektrik ve su ile KKTC'nin daha süratle kalkınan bir ülke durumuna geleceğini ifade eden Eroğlu, Türk hükümetine teşekkür etti. -BAKAN ÇİÇEK: ''ANLAMLI TÖREN''- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de ''Zaferle sonuçlanan Barış Harekatının yıl dönümünde anlamlı bir tören gerçekleştiriyoruz'' diyerek, siyasi hayatı boyunca sayısız metnin altına imza attığını, ancak gururla bugün attığı imzanın hepsine bedel olduğunu vurguladı. Türk askerinin anlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanarak 20 Temmuzda gerçekleştirdiği harekatın ismi gibi adaya barış getirdiğine dikkati çeken Çiçek, ''Attığımız imza ise Barış Suyu Projesidir. Bir temenni vardır: 'Su gibi aziz ol' diye... İnanıyoruz ki su gibi aziz olacak bu proje Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize, eğer kalıcı barış sağlanabilirse de tüm ada halkına önemli bir kaynak olacak'' dedi. Çiçek, sonbaharda projenin temelinin atılmasını diledi.