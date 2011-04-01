-TÜRKİYE'DEN JAPONYA'YA İNSANİ YARDIM ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 3 Nisan Pazar günü THY'den temin edilen bir kargo uçağı ile Japon Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda hazırlanan 50 ton ağırlığındaki insani yardım malzemesinin Tokyo'ya gönderileceğini belirtti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının uluslararası insani yardım faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklamasında Çiçek, 11 Mart'ta Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle dost ve kardeş Japon halkının yardımına koşan ilk ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı. Çiçek, bölgeye 33 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik personel, ayrıca THY kargo uçağı ile 3 araç, 2 römork, 40 dozimetre ve 5 radyasyon ölçüm cihazı gönderildiğini bildirdi. Her türlü güvenlik tedbiri alınarak gönderilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 1 afet uzmanı ile bir arama kurtarma ve haberleşme teknisyeni, İstanbul ve Bursa arama kurtarma birliklerinden 24 kişilik ekip, Sağlık Bakanlığından 5 kişilik UMKE ekibi, TAEK başkanlığından 1 uzman ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden bir mihmandardan oluşan toplam 33 kişilik ekibin Japon yetkilileriyle koordineli olarak arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti: ''3 Nisan Pazar günü THY'den temin edilen bir kargo uçağı ile Japon Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda hazırlanan 50 ton ağırlığındaki insani yardım malzemesi de Tokyo'ya gönderilecektir. Aynı uçak ile bölgede görev yapan ekibimizin lojistik ihtiyaçları da ulaştırılacaktır. Yardım malzemesinin muhtevasında 5 bin battaniye, 10 bin ton balığı, 20 bin bezelye ve 12 bin 500 kutu turna balığı konserve ile 10 bin iyot tableti bulunmaktadır. Japon Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda insani yardım faaliyetlerimiz devam edecektir. Diğer yandan Türkiye'den yardım talep eden Somali, Sri Lanka, Kenya ve Madagaskar'a 50'şer bin ABD doları tutarında nakdi ve ayni yardım yapılacaktır.'' Yaralanan Libya vatandaşlarının bir kısmının tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilmesi için bu ülkeye gönderilen Ankara gemisinin, Misurata Limanı açıklarında gerekli güvenli ortamın sağlanmasını beklediğini belirten Çiçek, uygun koşullar sağlandığında yaralıların gemideki 15 kişilik sağlık ekibi nezaretinde tahliye edileceğini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Çiçek, daha önce de Libya'ya bir gemiyle 700 ton ağırlığında ilaç, tıbbi malzeme ve gıda içerikli insani yardım malzemesi ile mobil mutfak ve fırın gönderildiğini anımsattı.