Türkiye'den İsrail'e 'zırh' çalımı

T24 - Türk mühendisleri, 15 milyon euroluk yatırım ve 3 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından Türkiye'nin ilk yerli zırhı olan "T-Zırh"ı adını verdikleri balistik zırhı üretmeyi başardılar. Dünyada zırh yapımında kullanılan "bor karbür"ü üreten 3 firmadan biri haline gelen Nurol Teknoloji A.Ş, bu üretimle birlikte askerlerin, yapıların ve hava ile deniz araçlarının her türlü zırhlandırma işlemini gerçekleştirebilecek. Bu arada Türkiye'deki araçların zırhlandırılmasının önemli bir bölümü İsrail tarafından gerçekleştiriliyordu.







Nurol Şirketler Grubu bünyesindeki Nurol Teknoloji A.Ş, 2008 yılında savunma sanayine yönelik tamamen yerli ileri balistik zırh üretimi yapmak amacıyla başladığı çalışmaları tamamladı. Nurol Şirketler Grubu'nun Ankara'daki tesislerinde üretilen balistik zırh, yurt dışında ve yurt içinde askeri ve özel kurumlarda testlerden başarıyla geçti.





"Türk Zırhı", Güneydoğu'da görev yapan askerlerde, binalarda, her türlü kara ve hava araçlarının korunmasında kullanılabilecek.





Firma yetkilileri, standart bir balistik koruyucu yeleğin (çelik yelek) 6-8 kilogram arasında değiştiğini, Türk mühendislerince geliştirilen yeleklerin ise 4-5 kilo olduğunu belirttiler.







En yüksek seviyede korumaya sahip bir balistik koruyucu yeleğin yaklaşık 13 kilogram olduğunu ifade eden yetkililer, Nurol Teknoloji'de aynı koruma derecesine sahip yeleğin 7-9 kilo olduğunu kaydettiler.





Zırhlı araçların daha önce genellikle İsrail tarafından zırhlandığını ifade eden yetkililer, “Zırh konusunda dışa bağımlıydık. Ülkeler, zırh teknolojisinde kullanılacak makine ve ekipmanları dahi satmazlar. Biz kendi bünyemizde zırh teknolojisinde kullanılacak fırınları ve makinaları da kendimiz ürettik. Artık zırh çözümlerini tamamen yerli olarak üretebiliyoruz. Hammaddeleri de tamamen yerli olarak üretiyoruz. Bu stratejik bir konu ve Türkiye'nin gücüne güç katacak” diye konuştular.







Dünyanın en iyileri arasında







Ürettikleri zırh numunelerinin yurt dışında testlerden geçtiğini ve başarılı sonuçlar alındıktan sonra bir çok ülkeden ciddi talepler almaya başladıklarını anlatan yetkililer, şunları kaydettiler:





“Ülkeler, başka bir ülkeye zırh satarken, hiç bir zaman en iyi zırhlarını vermezler. Genellikle eski model, bir önceki geliştirdikleri zırhları satarlar. Geliştirdiğimiz zırhlar, dünyanın en iyileri arasında. Onun için biz de en iyi çözümlerimizi ülkemiz için saklayacağız. Çünkü bu stratejik bir konu çünkü. Askerimiz Güneydoğuda çok zor şartlarda mücadele ediyor. Zaten çok ağır yükler taşıyorlar. Balistik zırhlı yelekler çok ağır geldiği için taşımak istemiyorlar. Halbuki daha hafif çelik yelekler sunduğumuz zaman onlar da kullanacaktır bunu.”







'Dünyadaki 3 firmadan biriyiz'







Yetkililer, Nurol Teknoloji A.Ş'nin, Ar-Ge çalışmalarının ardından zırh yapımında kullanılan malzemelerden bor karbürü üreten dünyada 3 firmadan biri haline geldiğini, bu malzemenin çok hafif olduğu için özellikle hava taşıtlarında ve personel yeleklerinde kullanıldığına işaret ettiler.





Hassas ve gelişmiş üretim teknikleri ile her türlü tehdide karşı dayanıklı, uluslararası standartlara uygun, hafif ve ergonomik ileri seramik plakaların üretimini de gerçekleştirdiklerini anlatan yetkililer, istendiği takdirde her tür balistik ihtiyaca, çevresel koşullara, çoklu atış kriterlerine uygun olarak değişik tehditlere karşı tasarımlar da yapabildiklerini kaydettiler.