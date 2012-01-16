Türkiye'den Irak'a 'Maliki notası'!

T24

Uyarı notasında Irak Başbakanı Nuri el Malik’nin “ Türkiye içişlerimize karışıyor. Böyle devam ederse iç savaş çıkar var” ve “ Türkiye’de de farklı mezhepler var sizin de başınıza gelebilir” mesajları konusunda duyulan rahatsızlık iletildi.Daha önce de Iraklılar Türkiye’nin Bağdat’taki büyükelçisini çağırarak Türkiye’deki yetkililerin ifadelerinden duydukları rahatsızlıkları iletmişlerdi.