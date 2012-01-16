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Politika

Türkiye'den Irak'a 'Maliki notası'!

Irak’ın Ankara büyükelçisi, dışişlerine çağrılarak Irak Başbakanı Nuri el Malikİ'nin açıklamaları...

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Irak’ın Ankara büyükelçisi, dışişlerine çağrılarak Irak Başbakanı Nuri el Malikİ'nin açıklamaları gerekçesiyle sözlü bir nota verildi.

Uyarı notasında Irak Başbakanı Nuri el Malik’nin “ Türkiye içişlerimize karışıyor. Böyle devam ederse iç savaş çıkar var” ve “ Türkiye’de de farklı mezhepler var sizin de başınıza gelebilir” mesajları konusunda duyulan rahatsızlık iletildi. 



Daha önce de Iraklılar Türkiye’nin Bağdat’taki büyükelçisini çağırarak Türkiye’deki yetkililerin ifadelerinden duydukları rahatsızlıkları iletmişlerdi.    



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