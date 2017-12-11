T24 LogoT24 Logo
Politika

Türkiye'den Irak'a IŞİD tebriği

"Hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"

11 Aralık 2017 03:25

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Irak hükümetini IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin başarıyla tamamlanması konusunda tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'a karşı yürütülen mücadelede hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet dilendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyor, Irak hükümetini kutluyoruz. Bu uğurda hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bundan sonraki süreçte, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, Irak kurumlarının güçlendirilmesi ve Iraklı kardeşlerimiz arasında ulusal uzlaşı sağlanması istikametinde kararlı adımlar atılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların toplumun tüm kesimlerini içeren kapsayıcı bir anlayışla hayata geçirilmesi önem taşımaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin, IŞİD ile mücadelede olduğu gibi, IŞİD sonrası dönemde de her alanda Irak hükümeti ile iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

ETİKETLER

türkiyeışidırakhükümettebrikAllah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24