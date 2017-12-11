Türkiye'den Irak'a IŞİD tebriği

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Irak hükümetini IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin başarıyla tamamlanması konusunda tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'a karşı yürütülen mücadelede hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet dilendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyor, Irak hükümetini kutluyoruz. Bu uğurda hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bundan sonraki süreçte, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, Irak kurumlarının güçlendirilmesi ve Iraklı kardeşlerimiz arasında ulusal uzlaşı sağlanması istikametinde kararlı adımlar atılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların toplumun tüm kesimlerini içeren kapsayıcı bir anlayışla hayata geçirilmesi önem taşımaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin, IŞİD ile mücadelede olduğu gibi, IŞİD sonrası dönemde de her alanda Irak hükümeti ile iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceği vurgulandı.